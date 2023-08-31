ФОТО | „Долой Каю!“ Сторонники EKRE под проливным дождем собрались на акцию протеста

Несмотря на проливной дождь, они требуют на акции протеста отставки Каи Каллас. „Долой Каю"!“ - выкрикивала пара участников. С собой взяли плакаты, на которых также ясный месседж - считают, что Каллас должна уйти с должности. „Каллас не мой премьер-министр“, - отметила одна пожилая дама Delfi.