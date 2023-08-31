31.08.2023, 12:14
ФОТО | „Долой Каю!“ Сторонники EKRE под проливным дождем собрались на акцию протеста(8)
„Эстония заслуживает просвещенного монарха“
Если утром перед Домом Стенбока проходил предупредительный пикет спасателей, то в 11 часов их место заняли члены и сторонники EKRE.
Несмотря на проливной дождь, они требуют на акции протеста отставки Каи Каллас. „Долой Каю"!“ - выкрикивала пара участников. С собой взяли плакаты, на которых также ясный месседж - считают, что Каллас должна уйти с должности. „Каллас не мой премьер-министр“, - отметила одна пожилая дама Delfi.
На одном плакате и вовсе значилось: „Эстония заслуживает просвещенного монарха“.
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