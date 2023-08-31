ВИДЕО | „Российских пропагандистов не надо слушать“. Правительство рассказало о новых решениях

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Каллас отметила, что сегодня заседание кабинета министров длилось с 8 часов утра. На повестке очень важная тема — государственный бюджет. Эстония долгое время жила не по средствам, ситуацию усугубила пандемия коронавируса, война в Украине и т. д. Обсуждение вопросов бюджета продолжается.

„Упорядоченные государственные финансы – основа экономической независимости и безопасности“, – сказала Каллас. По ее словам, нынешними мерами баланса расходов и доходов достичь не удастся, но мы движемся в этом направлении.

Премьер отметила, что средняя зарплата выросла более чем на 12 процентов, а рост потребительских цен замедляется, увеличившись в августе менее чем на 5 процентов. Уровень занятости в Эстонии находится на высоком уровне. „Мы находимся на самом высоком уровне в ЕС по уровню занятости“, — похвалила Каллас.

Глава правительства пожелала всем успехов в новом учебном году. Она отметила, что в этом году открывается пять новых государственных гимназий: три в Таллинне и две в Нарве.

Ляэнеметс начал с темы атаки на Псков. Он сказал, что версия о якобы причастности к этому стран Балтии разгоняется российской пропагандой, чтобы поддержать собственный нарратив о том, что страны Балтии хотят напасть на Россию. „Российских пропагандистов не надо слушать. Не стоит распространять эту информацию и сосредотачиваться на ней. Ясно, что она служит интересам России. Мы продолжаем пристально следить за тем, что происходит на границах Эстонии и за ними. Картина безопасности в связи с этим инцидентом существенно не поменялась“, — сказал министр.

Что касается разговоров о возможном закрытии погранпункта Койдула, то Ляэнеметс отметил, что ничего еще не решено и лично он против полного закрытия. „Но это не значит, что никаких изменений не будет. Переговоры только начались“, — сказал он.