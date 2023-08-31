Летчик ВСУ Роман Свитан: Эстония не имеет никакого отношения к атаке на Псков
Военный эксперт, летчик ВСУ, полковник запаса Роман Свитан сказал в интервью Youtube-каналу Ходорковский-LIVE, что Эстония и Латвия, как и остальные страны НАТО, не имеют никакого отношения к недавней атаке дронов на псковский аэродром.
„Псков действительно находится в стороне от основных маршрутов движения наших беспилотников, хотя это трасса Рига-Питер, в нескольких десятках километров от балтийских стран НАТО, от Латвии и Эстонии, 50-60 километров всего лишь. Но натовские страны к таким атакам никакого отношения точно не имеют, так как им это пока на данный момент не нужно“, — заявил Свитан.
По словам эксперта, Украине хватает собственных сил и средств для такого рода атак. Он сказал, что беспилотники были запущены не из Украины или стран Балтии, а из самой России. Скорее всего, действовали те же самые группы, которые ранее нанесли удар по военным аэродромам Сольцы и Саваслейка.
„Группы работают на территории России, то есть с российской территории выполняются эти задачи. В России купить эти беспилотники легко, Китай продает России такого рода беспилотники. Ну а снабдить беспилотник какой-нибудь взрывной частью — легче легкого“. Нанести удар по самолету, стоящему на земле, отмечает Свитан, не составляет особого труда, так как машины стоят заправленные керосином, и если загораются, то потушить возгорание практически невозможно.
Израильский военный эксперт Давид Шарп в этой же передаче отметил, что версию о диверсантах, запустивших дроны с близлежащих территорий, отвергать все-таки не стоит. „Пока не доказано обратное, эта версия имеет право на существование, потому что расстояние до Пскова все-таки значительное. Это не то, чтобы было непреодолимой преградой для украинских беспилотников, но это достаточно существенный фактор. Кроме того, насколько я понимаю, свидетели, которых опрашивали, не слышали характерного для крупных беспилотников самолетного типа жужжания. Не слышно никакого жужжания и на видео, которое очевидцы снимали этой ночью во время удара. Конечно, отсутствие этих свидетельств не говорит о том, что не могло быть крупных беспилотников, но, тем не менее... Поэтому я считаю версию о небольших аппаратах, использованных с близкой дистанции, достаточно реалистичной“, — сказал Шарп. При этом, по его словам, если беспилотники и были запущены с близлежащих территорий, то точно не из стран НАТО: „Если считать зарубежьем страны НАТО, то оцениваю как практически невероятную [вероятность запуска дронов с территории НАТО]. Это категорически противоречит стратегии стран НАТО не идти на эскалацию с Россией, а разрешение такого рода действий было бы шагом к прямой эскалации. Это противоречит здравому смыслу. Я бы назвал это предположение бредовым“.
Если же говорить о версии с машинами дальнего радиуса, то предположить, что они пролетели где-то над территорией Беларуси, по словам Шарпа, вполне можно. „Не обязательно, но резонно, ради сокращения пути или обхода каких-нибудь систем ПВО, однако мы пока не имеем подтверждения, имеют ли украинцы отношение к этому приему. В любом случае версия о заговоре стран НАТО с целью нанесения удара по военному объекту в России — это просто абсурд“, — резюмировал Шарп и добавил, что удивительно, что Псков, который находится так близко к границам стран НАТО, оказался так плохо защищен от атак.
Версию о запуске беспилотников с территории НАТО отверг и бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович в передаче на своем Youtube-канале. „Это крупнейший налет на Россию с начала войны. И мы не знаем, с какой периодичностью они будут повторяться, — сказал он. — Это имеет разнообразные последствия с военной точки зрения. Мы понимаем, что Российская Федерация при ее огромной территории и огромном распределении важных объектов не в состоянии прикрыть их ПВО. А это значит, что они всегда будут уязвимыми, какие бы меры ни предпринимали. Значит, все дело только в том, чтобы иметь достаточное количество средств поражения“.
Арестович исключает версию, что беспилотники были выпущены с территории Эстонии или Латвии. „Что бы они [Россия] не сочиняли про удар из стран Балтии, понятно, что этого удара не было. Страны Балтии на это бы не пошли“, — заявил он. Арестович заметил, что, кроме военных целей, удары достигли и политических: „Теперь Путину придется объяснять, почему специальная военная операция проводится в Украине, а горят семь районов России одновременно“.
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