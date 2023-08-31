Летчик ВСУ Роман Свитан: Эстония не имеет никакого отношения к атаке на Псков

Израильский военный эксперт Давид Шарп в этой же передаче отметил, что версию о диверсантах, запустивших дроны с близлежащих территорий, отвергать все-таки не стоит. „Пока не доказано обратное, эта версия имеет право на существование, потому что расстояние до Пскова все-таки значительное. Это не то, чтобы было непреодолимой преградой для украинских беспилотников, но это достаточно существенный фактор. Кроме того, насколько я понимаю, свидетели, которых опрашивали, не слышали характерного для крупных беспилотников самолетного типа жужжания. Не слышно никакого жужжания и на видео, которое очевидцы снимали этой ночью во время удара. Конечно, отсутствие этих свидетельств не говорит о том, что не могло быть крупных беспилотников, но, тем не менее... Поэтому я считаю версию о небольших аппаратах, использованных с близкой дистанции, достаточно реалистичной“, — сказал Шарп. При этом, по его словам, если беспилотники и были запущены с близлежащих территорий, то точно не из стран НАТО: „Если считать зарубежьем страны НАТО, то оцениваю как практически невероятную [вероятность запуска дронов с территории НАТО]. Это категорически противоречит стратегии стран НАТО не идти на эскалацию с Россией, а разрешение такого рода действий было бы шагом к прямой эскалации. Это противоречит здравому смыслу. Я бы назвал это предположение бредовым“.