КАРТА | С завтрашнего дня в центре Таллинна электросамокаты можно будет оставлять только на специальных парковках

Вице-мэр Владимир Свет отметил, что на улицах всем должно хватать места и в первую очередь необходимо считаться с пешеходами. „Совместно с предприятиями мы можем найти решения тому, как обеспечить безопасность пешеходов. Небрежно припаркованные самокаты являются проблемой особенно для инвалидов, пожилых людей и родителей с колясками. Опыт этого лета показал, что люди охотно используют специальные парковочные зоны для электросамокатов и нововведение принято по большей мере позитивно. Непременно стоит продолжить развитие такого рода организации парковки. Уверен, что вместе мы сможем повысить безопасность пешеходов на тротуарах и тем самым улучшить качество уличного пространства“, - сказал Свет.

Подходящие парковочные зоны были определены Таллиннским транспортным департаментом в сотрудничестве с компаниями Tuul и Bolt. В центре города пилотная зона ограничена улицей Тоомпуйестеэ, бульваром Каарли, Пярнуским шоссе, ул. Лайкмаа, бульваром Рявала, а также улицами Лийвалайа, Суур-Амеэрика, Эндла и Техника. Парковочные места имеют маркировку и обозначены ID-номером (например, A55 и B23).

По мнению Хенри Арраса, руководителя отдела по связям с государственными органами компании Bolt, успешность первого этапа пилотного проекта превзошла ожидания: „Когда мы находились на стадии планирования проекта по использованию обозначенных парковочных зон в Таллинне, все стороны были единодушны в том, что регулируемая парковка такого рода возможна только при наличии достаточно плотной и хорошо продуманной парковочной сети. В августе мы наблюдали, что клиенты освоили парковочные зоны и органично использовали их для начала и завершения поездки. Это произошло благодаря основательной подготовительной работе сотрудников транспортного департамента. В сентябре начнется второй этап пилотного проекта, в рамках которого операторы будут применять основанные на локации ограничения на парковку, а в октябре можно будет давать оценку всему пилотному проекту“.