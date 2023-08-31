ФОТО | Учителя Тынисмяэской реальной школы передают привет коллегам и желают хорошего нового учебного года

В конце августа в Таллиннской Тынисмяэской реальной школе состоялся традиционный педсовет. О чем на нем говорили, большинству читателей новостей это будет не слишком интересно: отчеты, статистика оценок, планы, перспективы в связи с реорганизацией работы школ с русским языком обучения. Поприветствовали новых педагогов, проводили тех, кто школу покинул. Кстати, одним из тех, кто принял решение завершить преподавательскую деятельность, был и Михаил Гусев – личность хорошо известная в учительских кругах. В школе уже давно существует традиция посвящать ушедшим и вновь прибывшим педагогам сентябрьский номер школьной газеты. 216-й номер „МИГА“ (так она называется) не станет исключением, и в первый день нового учебного года все желающие обо всем этом прочтут.

С каким настроением учителя начинают новый год? Приблизительно с таким же, какое сейчас охватило учеников: все считают оставшиеся дни перед 1 сентября и вспоминают, что собирались сделать на летних каникулах и так и не успели. Летние каникулы – самые длинные из всех – имеют какое-то необъяснимое свойство пролетать почти мгновенно. И большинство запланированных учителями и учениками дел остается невыполненными.

По традиции, по окончании официальной части мы сделали общую фотографию, а потом решили сфотографироваться, что называется, неформально. Преподавателям было предложено собраться небольшими группами и выбрать подходящую их душевному состоянию табличку. С результатами фотосессии предлагаем ознакомиться.

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