Только сегодня! Две сети заправок снижают цену на 15 центов за литр

„Начинается новый учебный год, и для многих семей он приносит не только радость, но и большие расходы. Мы хотим, чтобы семьи могли сосредоточиться на подготовке к школе, и чтобы День мудрости был полон волнений и любопытства для каждого ребенка. Мы надеемся, что сегодняшнее предложение от Circle K немного облегчит расходы, связанные с началом учебного года, и поможет семьям плавно влиться в осенний ритм жизни“, — сказал Раймо Вахтрик, директор по продажам моторного топлива Circle K.

В рамках акции сегодня, 31 августа, с 14:00 до 17:00 все моторное топливо в Circle K будет на 15 центов дешевле обычной цены. К предложению добавляется скидка по карте EXTRA. Предложение действительно на всех 80 заправочных станциях Circle K в Эстонии.

По словам Вахтрика, это масштабная кампания, охватывающая заправочные станции Circle K во всех странах Европы – всего задействовано более 2000 заправочных станций. „Похожая акция прошла в конце прошлого года перед Рождеством, и интерес людей тогда был велик“, - сказал Вахтрик, добавив, что, исходя из прошлогоднего опыта, на заправочные станции будет направлена ​​дополнительная рабочая сила для обеспечения плавного движения автомобилей и обслуживание клиентов. „Мы просим наших клиентов парковать свои автомобили не возле заправки, а в отведенных для этого местах, чтобы все наши клиенты могли как можно быстрее заправить свои баки. Поскольку предложение действует всего несколько часов, стоит набраться терпения, поскольку станции технического обслуживания, вероятно, более загружены, чем обычно“, — сказал Вахтрик.

Alexela сообщила своим клиентам, что сегодня с 13:00 до 17:00 и у них топливо будет на 15 центов дешевле. К этому добавляется скидка пакета „Без забот“ 7 центов с литра (за исключением B95, скидка на который составляет 12 центов с литра).

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