Экономика
03.09.2023, 11:26

Финансовый аналитик: за автоналогом скрывается еще большая страшилка. Цены в магазинах станут расти хаотично

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„Не все товары станут дороже ровно на 2%. Одни могут сильно подорожать, другие незначительно: на 20, 30 центов, а то и на 3 евро“, - сказал финансовый аналитик Хейдо Витсур.
„Не все товары станут дороже ровно на 2%. Одни могут сильно подорожать, другие незначительно: на 20, 30 центов, а то и на 3 евро“, - сказал финансовый аналитик Хейдо Витсур.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Как считает экономист и финансовый аналитик банка LHV Хейдо Витсур, из всех повышающихся налогов больнее всего ударит по людям повышение налога с оборота с 20 до 22 процентов. В первую очередь это касается тех людей, чей доход ниже среднего, пишет издание Maaleht.

„Государству очень удобно повысить налог с оборота. Это не автомобильный налог, когда человек платит конкретную сумму, предположим, 60 евро в год. Повышение налога с оборота не столь бросается в глаза. Поскольку цены меняются ежедневно, людям сложнее выделять НСО. Незаметно в течение года накопится куда более значительная сумма, чем пресловутый автоналог. Мне кажется, что постоянно подогревая интерес к теме автомобильного налога, мы отвлекаем внимание от основной проблемы“, - сказал Хейдо Витсур.

Если налог на автомобили должен принести в госбюджет около 120 миллионов евро, то повышение налога с оборота окажет намного более ощутимое влияние — 235 миллионов евро.

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