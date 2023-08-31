Результаты опроса: несмотря на скандал, жители Эстонии хотят видеть на посту премьер-министра Каю Каллас

Участникам опроса был задан вопрос: „Кого вы хотите видеть на посту премьер-министра?“ Предлагались кандидатуры председателей всех представленных в парламенте партий. Составленный на основании популярности рейтинг выглядит следующим образом:

Юри Ратас 20,2%

Урмас Рейнсалу 15,8%

Мартин Хельме 14,4%

Лаури Ляэнеметс 3,1%

Лаури Хуссар 1,2%

Затрудняюсь ответить 21,7%

По сравнению с ранее проводившимися исследованиями проведенный Norstat опрос показал, что Урмас Рейнсалу опередил Мартина Хельме по популярности и вышел на третье место. Первое и второе место по-прежнему занимают Кая Каллас и Юри Ратас, однако в сентябре Ратас оставит пост председателя Центристской партии.

Наибольшей поддержкой как премьер-министр Кая Каллас пользуется у сторонников Партии реформ (82,4%), партии Eesti 200 (43,3%) и Социал-демократической партии (28,5%). Кая Каллас является самым популярным политиком у эстонцев (27,7%) и женщин (26,3%).

Юри Ратас пользуется наибольшей поддержкой неэстонцев, 36,1% из них хотят видеть его на посту премьер-министра. Юри Ратаса как главу кабинета министров поддерживают 16,5% эстонцев, в этой группе опрошенных его опережает Урмас Рейнсалу (18%). Среди участников опроса, поддерживающих партию Isamaa, Рейнсалу пользуется наибольшей поддержкой (64%).

Мартин Хельме наиболее популярен среди мужчин (20,4%), в этой группе его популярность сравнима с популярностью Каи Каллас (20,5%). Среди неэстонцев Мартин Хельме занимает второе место по популярности (15%), среди эстонцев четвертое (14,3%). 63,78% сторонников Эстонской консервативной народной партии Эстонии хотели бы видеть его на посту премьер-министра.

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс занимает третье место по популярности у избирателей своей партии (15,7%), в этой группе опрошенных его опережают Кая Каллас и Юри Ратас (21,8%).