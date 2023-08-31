ФОТО | „Политик, выполни обещание!“ Спасатели вышли на пикет к дому Стенбока

Основную озабоченность профсоюзов спасателей, полицейских и работников экстренных служб вызывает сокращение бюджетов органов внутренней безопасности и замораживание зарплат.

„Планируемое сокращение бюджета ставит под угрозу безопасность людей, а внутренняя безопасность - это не то место, где можно проводить сокращения в нынешней ситуации с безопасностью. Если план будет реализован, то из Эстонии исчезнут как минимум три спасательные команды, а зарплаты сотрудников внутренней безопасности не будут повышаться - это нецелесообразно“, - заявил Калле Кооп, генеральный секретарь профсоюза спасателей Эстонии (EPTAÜ).

Война в Украине продемонстрировала исключительную важность спасательного сектора и внутренней безопасности в целом. Внутренняя безопасность нуждается в постоянном финансировании для выполнения задач государственной обороны и повышения готовности к кризисным ситуациям.

„Проблемы финансирования внутренней безопасности должны быть решены немедленно, чтобы комплексная стратегия государственной обороны Эстонии и готовящийся план защиты населения стали реальными планами действий, а не просто документами с текстом. Это ответственность политиков, и мы напоминаем об этом членам правительства с помощью пикета“, - добавил он.

Профсоюзы внутренней охраны, представленные на пикете 31 августа профсоюзом EPTAÜ, требуют отказаться от сокращения бюджета органов внутренней безопасности, продолжить повышение заработной платы и установить минимальную зарплату в этой сфере в 1,2 раза выше средней по Эстонии. Профсоюзы также отстаивают необходимость постоянного финансирования охраны имущества. Профсоюзы должны быть вовлечены в социальный диалог в качестве партнеров для решения проблем области.

В 2011 году был создан профсоюз спасателей Эстонии (EPTAÜ), членами которого являются спасатели. В 2023 году к профсоюзу присоединились сотрудники центра экстренного реагирования, образовав профсоюз центра экстренного реагирования. Вместе они представляют и защищают права и интересы своих членов.

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