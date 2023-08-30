Мертвецки пьяный водитель устроил аварию: в его организме оказалось 4,2 промилле

Сотрудники полиции решили узнать у водителей, что произошло. Мужчина, управлявший BMW, рассказал, что водитель Volkswagen Golf не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего врезался в его машину. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.

Кроме того, водитель BMW сообщил, что сращу же после аварии виновник ДТП пересел в пассажирское кресло. В ходе разговора с водителем VW у полиции появились подозрения, что тот может быть пьян. Сначала он утверждал, что за рулем находился его друг, который покинул место происшествия, но затем все-таки признался, что именно он управлял автомобилем в момент аварии.

При проверке данных оказалось, что водитель Volkswagen Golf ранее уже был лишен прав на управление транспортными средствами, т. е. в момент совершения аварии он был не только пьян, но и без прав. При проверке в организме водителя констатировали 4,2 промилле алкоголя.

Для дальнейших процессуальных действий задержанного передали Госполиции. По делу начато два уголовных процесса.

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