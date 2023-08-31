ВИДЕО | Косить или не косить траву в Таллинне? Примите участие в опросе, выскажите свое мнение и выиграйте приз!

„Покос травы в этом году стал достаточно горячей обсуждаемой темой и вызвал полярные мнения среди жителей Таллинна, – говорит Михаил Евдокимов. – Нашлись те люди, которые выступают за то, что покос травы не нужно проводить интенсивно, и это способствует увеличению биоразнообразия, очень хорошо влияет на климатическую ситуацию, а также делает город более зеленым. Ну и, конечно же, нашлись таллиннцы, которые наоборот видят то, что зеленые зоны зарастают, теряют эстетический вид, появляются сорняки и всевозможные насекомые, что делают жизнь жителей города менее удобной“.

Если говорить о далеко идущих выводах, то их делать пока рано. И это как раз та работа, которую предстоит проделать к следующему весенне-летнему сезону. И уже сейчас понятно, что к этому вопросу нельзя подходить черно-бело: косить или не косить. Здесь нужно вырабатывать систему, которая будет учитывать особенности различных зеленых зон. В том числе то, какие зоны горожане больше используют для отдыха и как часто.

„На самом деле это не новое направление, впервые о том, что нужно снижать интенсивность покоса, говорилось уже в 2016-м году, – отмечает Михаил. – Эта тенденция есть, и нужно как раз выявить, если снижать, то насколько и где. И еще один важный момент – если стричь газон, то какую высоту травы оставлять. Если мы хотим жить в зеленом городе, более дружелюбном к природе, хотим ощущать это на своем здоровье, то нам нужно найти способ сосуществования с природой, которая уже есть в городе“.

И поскольку тема является очень важной для горожан, каждый житель Таллинна может выразить свое мнение, чтобы участвовать в формировании политики города в вопросе покоса травы в будущем. Цель опроса – понять, как люди пользуются различными зелеными зонами, как часто и как много времени там проводят и что делают.

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