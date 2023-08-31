ВИДЕО | Косить или не косить траву в Таллинне? Примите участие в опросе, выскажите свое мнение и выиграйте приз!
Запрет на покос травы в Таллинне этим летом стал горячей темой. Как известно, биологи очень ратуют за то, чтобы реже и меньше косить городские газоны, поскольку это увеличивает биоразнообразие, экологичность и город становится ближе к природе. О результатах этого нового начинания в студии беседуют ведущий „Народного Радио“ Борис Горский и руководитель отдела вовлечения и экологического образования Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Михаил Евдокимов.
„Покос травы в этом году стал достаточно горячей обсуждаемой темой и вызвал полярные мнения среди жителей Таллинна, – говорит Михаил Евдокимов. – Нашлись те люди, которые выступают за то, что покос травы не нужно проводить интенсивно, и это способствует увеличению биоразнообразия, очень хорошо влияет на климатическую ситуацию, а также делает город более зеленым. Ну и, конечно же, нашлись таллиннцы, которые наоборот видят то, что зеленые зоны зарастают, теряют эстетический вид, появляются сорняки и всевозможные насекомые, что делают жизнь жителей города менее удобной“.
Если говорить о далеко идущих выводах, то их делать пока рано. И это как раз та работа, которую предстоит проделать к следующему весенне-летнему сезону. И уже сейчас понятно, что к этому вопросу нельзя подходить черно-бело: косить или не косить. Здесь нужно вырабатывать систему, которая будет учитывать особенности различных зеленых зон. В том числе то, какие зоны горожане больше используют для отдыха и как часто.
„На самом деле это не новое направление, впервые о том, что нужно снижать интенсивность покоса, говорилось уже в 2016-м году, – отмечает Михаил. – Эта тенденция есть, и нужно как раз выявить, если снижать, то насколько и где. И еще один важный момент – если стричь газон, то какую высоту травы оставлять. Если мы хотим жить в зеленом городе, более дружелюбном к природе, хотим ощущать это на своем здоровье, то нам нужно найти способ сосуществования с природой, которая уже есть в городе“.
И поскольку тема является очень важной для горожан, каждый житель Таллинна может выразить свое мнение, чтобы участвовать в формировании политики города в вопросе покоса травы в будущем. Цель опроса – понять, как люди пользуются различными зелеными зонами, как часто и как много времени там проводят и что делают.
Смотрите в видео:
С 1 декабря прошлого года в Таллинне действует положение, предполагающее менее интенсивный покос газонов.
В этом году в столице создано 14 лугов с местными растениями общей площадью 3,5 гектара. Для чего? И где именно?
Кто в городе осуществляет мониторинг зеленых зон?
Где планируется косить газоны? И какие зоны предполагается оставить нетронутыми?
Так ли опасны клещи в высокой траве по сравнению с подстриженным газоном?
Как высокая некошеная трава снижает эффект островов тепла жарким летом?
Как сорняки, в том числе борщевик и другие вредные растения отслеживаются, и с помощью каких методов с ними борются?
Примите участие в опросе об использовании зеленых зон ЗДЕСЬ. Опрос проходит до 12 сентября, среди всех принявших участие в опросе будут разыграны три годовых абонемента в Таллиннский ботанический сад на двоих.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru