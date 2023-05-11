ВИДЕО | Алексей Туровский: Что делать, если вы встретили лося в городе, о бакланах, шакалах и зоопарке как лагере беженцев

Таллинн в этом году стал Зеленой столицей Европы, у нас действительно зеленый город, и в нем живут в том числе многие виды животных. И в этом играет роль множество компонентов. В том числе движение самих животных – зайцев, лис, енотовидных собак, шакалов. Да-да, в Эстонии вот уже несколько лет встречается шакал. Как и баклан.

„К нам сам пришел скандинавский черный баклан: сейчас у нас более 40 000 взрослых птиц, – рассказывает Алексей Туровский. – Почему-то в Таллинне и в Эстонии бакланом называют серебристую чайку. Баклан – океанская длинношеяя птица с тонким длинным загнутым вниз кончиком клюва, совершенно черная, у самцов есть маленький белый воротничок. Прибрежные рыбаки возмущаются тем, что бакланы съедают всю рыбу, но это полная чепуха. Баклан нуждается в 400-450 граммах рыбы, ловит он главным образом бельдюгу – донную рыбу, которая в Эстонии не популярна“.

Как Алексей Туровский относится к часто звучащему недовольству тем, что зверей держат в неволе в зоопарке? „Это отдает восторженным бредом, – отвечает зоолог. – Кто такой свободный тигр? Объективно и честно: это животное, о котором человек ничего не знает. Животное в природе находится в постоянной ситуации риска существования, и он усиливается. Сейчас идет самое великое и самое быстрое из всех известных вымирание видов, мы теряем множество видов в неделю. И это прежде всего связано с человеческой деятельностью. Зоопарк – это лагерь беженцев. Вклад Таллиннского зоопарка в совершенно конкретное дело спасения видов колоссален – например, амурских кошек считали давно исчезнувшими, потом нашелся самец и поймали несколько самок – и Таллиннский зоопарк восстановил этот вид“.