ВИДЕО | Алексей Туровский: Что делать, если вы встретили лося в городе, о бакланах, шакалах и зоопарке как лагере беженцев
Не секрет, что в Таллинне нередко можно увидеть животных. Вот, например, заяц, перебегающий дорогу – обычное дело. В студии ведущий „Народного Радио“ Борис Горский и зоолог Алексей Туровский говорят о том, что в нашей столице и в Эстонии можно встретить самых разных животных – от лося до шакала, о том, почему зоопарк – это лагерь для беженцев и как биоразнообразие помогает городу адаптироваться к изменениям климата.
Таллинн в этом году стал Зеленой столицей Европы, у нас действительно зеленый город, и в нем живут в том числе многие виды животных. И в этом играет роль множество компонентов. В том числе движение самих животных – зайцев, лис, енотовидных собак, шакалов. Да-да, в Эстонии вот уже несколько лет встречается шакал. Как и баклан.
„К нам сам пришел скандинавский черный баклан: сейчас у нас более 40 000 взрослых птиц, – рассказывает Алексей Туровский. – Почему-то в Таллинне и в Эстонии бакланом называют серебристую чайку. Баклан – океанская длинношеяя птица с тонким длинным загнутым вниз кончиком клюва, совершенно черная, у самцов есть маленький белый воротничок. Прибрежные рыбаки возмущаются тем, что бакланы съедают всю рыбу, но это полная чепуха. Баклан нуждается в 400-450 граммах рыбы, ловит он главным образом бельдюгу – донную рыбу, которая в Эстонии не популярна“.
Как Алексей Туровский относится к часто звучащему недовольству тем, что зверей держат в неволе в зоопарке? „Это отдает восторженным бредом, – отвечает зоолог. – Кто такой свободный тигр? Объективно и честно: это животное, о котором человек ничего не знает. Животное в природе находится в постоянной ситуации риска существования, и он усиливается. Сейчас идет самое великое и самое быстрое из всех известных вымирание видов, мы теряем множество видов в неделю. И это прежде всего связано с человеческой деятельностью. Зоопарк – это лагерь беженцев. Вклад Таллиннского зоопарка в совершенно конкретное дело спасения видов колоссален – например, амурских кошек считали давно исчезнувшими, потом нашелся самец и поймали несколько самок – и Таллиннский зоопарк восстановил этот вид“.
Говоря о синурбанизации – в том числе о том, что в городских парках и просто на улице можно встретить диких животных, и это может стать беспокойством для горожан, Алексей Туровский отмечает, что этого не нужно бояться, но необходимо действовать ответственно. „Если мы возьмем в разработку определенный план озеленения и усовершенствования озеленения городов, а это делать необходимо, потому что хотя бы термически и с точки зрения водного баланса большие города становятся зоной аридности – пустынности, то у нас станет больше зелени. И когда мы возьмем курс на биоразнообразие зеленого покрова города, тогда неизбежно еще больше разных животных будет заходить в город Таллинн, потому что им будет комфортно и приятно. Вот вы упоминали лосей в городе. Это весеннее явление: очень большие молодые самцы второго года жизни, невероятно сильные, и испугавшись, такой лось может пробить не то что человека, он волка может пробить насквозь ударом передней ноги. Ни в коем случае нельзя к ним подходить. Не надо бояться, но, разумеется, необходим контроль и ответственное, разумное, спокойное отношение к этим животным“.
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