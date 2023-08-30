30.08.2023, 19:19
До начала учебного года два дня, а учителей все еще не хватает. В одном только Таллинне нужны 300 педагогов(16)
ФОТО: | Delfi Meedia
Проблема касается различных регионов Эстонии. В последний момент кого-то находят, но зачастую у этих людей нет квалификации учителя, пишет Eesti Päevaleht.
До начала учебного года осталось два дня, а на сайте Õpetajate Leht („Учительская газета“) размещено более 80 объявлений о поиске учителя.
Объвление Раквереской основной школы, в котором предлагается работа четырем педагогам, висит на сайте с мая. К примеру, школа ищет завуча, учителя по предметам естествознания и педагога по специальному обучению. Если, по словам директора учебного заведения Леа Пильме, какие-то ставки школа может распределить между другими учителями, то одно место всё же останется не заполненным.