До начала учебного года два дня, а учителей все еще не хватает. В одном только Таллинне нужны 300 педагогов

До начала учебного года осталось два дня, а на сайте Õpetajate Leht („Учительская газета“) размещено более 80 объявлений о поиске учителя.

Объвление Раквереской основной школы, в котором предлагается работа четырем педагогам, висит на сайте с мая. К примеру, школа ищет завуча, учителя по предметам естествознания и педагога по специальному обучению. Если, по словам директора учебного заведения Леа Пильме, какие-то ставки школа может распределить между другими учителями, то одно место всё же останется не заполненным.