Ханно Певкур на встрече министров обороны ЕС: Европе необходимо увеличить расходы на оборону

„Медленный темп оборонных затрат и инвестиций в оборону в Европе препятствует как поддержкe Украины, так и развитию обороноспособности стран. Здесь на кону не только жизни украинцев, но и готовность Европы к обеспечению своей собственной безопасности. Валовой внутренний продукт (ВВП) Европейского союза составляет примерно 16 триллионов евро в год, но, например, всего 4,6 млрд евро мы выделили из Европейского фонда мира для поддержки Украины, тo еcть лишь 0,03% ВВП Европы. Это подтверждает, что мы способны продолжать поддерживать Украину до победного конца и обеспечивать безопасность наших граждан“, - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

„Весной мы договорились в ЕС о том, что до марта 2024 года отправим Украине миллион снарядов. Осталось всего шесть месяцев, но уже сейчас ясно, что все страны ЕС должны внести больше усилий, чтобы достичь этой цели. Помимо поставки имеющихся снарядов и производству новых, нам также необходимо быстро рассмотреть альтернативы для достижения поставленной цели, в том числе модернизацию устаревших снарядов и закупки из третьих стран“, - добавил министр обороны Певкур.

В первый день встречи министры обороны посетили Европейский центр спутниковой разведки (SatCen), расположенный недалеко от Мадрида, чтобы ознакомиться с достижениями центра и обсудить ключевые вызовы, вытекающие из российской войны агрессии.

„SatCen является важным партнером для Эстонии, так как он поддерживает функционирование нашей системы предварительного предупреждения. В ходе войны в Украине мы четко увидели важность военной географии и спутниковой разведки, и мы должны продолжать поддержку их разработки“, - пояснил министр обороны Певкур.

Кроме того, министр обороны Певкур провел двусторонние встречи с министрами обороны Португалии и Нидерландов, где в том числе, обсудили укрепление сдерживающей и оборонной позиции на восточном фланге НАТО.