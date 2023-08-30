Полиция задержала 43-летнего мужчину по подозрению в обороте крупной партии кокаина

Руководитель группы по ведению производств Центрально-Эстонского отделения полиции Яан Аас сообщил, что на мужчину удалось выйти благодаря подозрительному пакету, найденному возле заброшенного сарая на шоссе Таллинн-Вильянди в Рапламаа.

„Из-под сарая поднимался дым, который было видно с дороги. Полицейские на это отреагировали и при проверке территории обнаружили подозрительный пакет с неизвестным веществом, которое, согласно экспресс-тесту, оказалось кокаином“, - рассказал страж порядка.

Поскольку количество вещества указывало на то, что пакет оказался там не случайно, полиция взяла этот район под контроль и стала следить, придет ли за ним кто-нибудь. Так, 26 августа недалеко от указанного места полиция арестовала 43-летнего мужчину, которому предъявили подозрение в обороте кокаина.

„Речь идет о гражданине Латвии. Сейчас устанавливается, для какого рынка предназначался почти килограмм конфискованного кокаина: для эстонского, латвийского или какого-то еще“, - добавил Аас.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся обращения с наркотическими веществами. В понедельник, 28 августа, суд по ходатайству прокуратуры заключил мужчину под стражу.

„В случае с таким большим количеством наркотика есть основания предполагать, что деятельность была организованной, в связи с чем прокуратура сочла необходимым ходатайствовать об аресте подозреваемого“, - пояснила помощник прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Мерье Турьякас.

„Независимо от того, для какого рынка предназначались наркотики, при обнаружении наркотического вещества было предотвращено попадание к потребителям тысяч доз наркотических средств, которые могли бы нанести вред их здоровью“, - добавила Турьякас.

Уголовное производство ведется Ляэнеской префектурой под управлением Ляэнеской окружной прокуратуры.

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