ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Последний спурт уходящего лета испортят дожди и грозы

В четверг через Эстонию на север пройдет очередной циклон, который принесет во многие места дожди, не исключены и грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха 19–24°.

В ночь на пятницу на короткое время установится более ясная погода, дожди пройдут лишь в отдельных местах. К утру над Рижским заливом появится новый циклон, вызванная им облачность будет двигаться в течение дня через материк на север. После обеда, начиная с юга, осадки поредеют, и небо будет проясняться. Ветер сравнительно слабый, лишь вечером северо-западный ветер усилится. Температура воздуха ночью 10–16°, днем летнее тепло отступит, и термометр покажет 16–20°.