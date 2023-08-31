Лайфхаки родителей перед 1 сентября: одежда из секонда, использование пособий, закупка канцтоваров — заранее

„Оказалось, люди часто даже просто так отдают — только забери!“

Сборы в школу оказались делом не только хлопотным, но и затратным, считает мама троих детей Анна. Женщина с семьей живет в Таллинне, в этом году в школу отравляет уже второго ребенка. Рассказывает, что в учебном заведении, где будут учиться дети, нет обязательной школьной формы. Но сама все же считает, что отпустить ребенка в пижаме — недопустимо.

„Школа — это праздник, особенно для первоклашки“, — уверена Анна. Но стоимость новой парадной одежды сильно бьет по кошельку, поэтому женщина стала искать различные варианты, как отправить детей в школу без большого ущерба для семейного бюджета.

„Самый хороший вариант, когда дети донашивают друг за другом. Но у нас с прошлого года никаких вещей не осталось — во-первых, выросли, а во-вторых, мои карапузы так вынашивают одежду, что потом стыдно на ее смотреть, не то, что носить“, — рассказывает мама школьников. Именно поэтому женщина решила покупать вещи в секондхендах. „Вижу в этом только сплошные плюсы, особенно в дни распродаж. Где еще можно найти брюки или рубашки за 1 евро?“

Поиск нужных вещей нужных размеров для женщины стал настоящим хобби. „У меня даже появился своеобразный азарт: найти что-то крутое за совсем небольшие деньги. Пока это отлично получается“.

Также Анна рассказывает, что состоит в различных группах, где продают б/у одежду. „Оказалось, люди часто даже просто так отдают — только забери!