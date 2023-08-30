Убийство в Таллинне: троица злодеев признана виновной и отправлена на долгие годы в тюрьму

20 апреля прошлого года живущий недалеко от аэропорта на улице Канали таллинн ец обнаружил во дворе своих соседей заваленный тряпками труп. Покрытое плесенью лицо человека указывало на то, что преступление произошло довольно давно.

Согласно доказательствам, собранным прокурором Келли Круусимяги, убийство должно было произойти не позднее 7 марта, то есть за полтора месяца до того, как тело было обнаружено. В один из вечеров примерно в это время 52-летний Руслан Полищук, 52-летний Алик Большаков и 46-летняя Виолла Иванова устроили вечеринку, в которой на свою беду участвовал и найденный позже под тряпками Сергей.