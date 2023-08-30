30.08.2023, 15:21
Убийство в Таллинне: троица злодеев признана виновной и отправлена на долгие годы в тюрьму(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
По обвинению в убийстве Сергея, чье тело было найдено рядом со столичным аэропортом в апреле прошлого года, осуждены три человека. Двое мужчин получили по десять лет лишения свободы. Третья фигурантка отделалась лишением свободы на шесть лет.
20 апреля прошлого года живущий недалеко от аэропорта на улице Канали таллиннец обнаружил во дворе своих соседей заваленный тряпками труп. Покрытое плесенью лицо человека указывало на то, что преступление произошло довольно давно.