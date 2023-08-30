ЧП и криминал
30.08.2023, 15:21

Убийство в Таллинне: троица злодеев признана виновной и отправлена на долгие годы в тюрьму

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Слева направо: Иванова, Полищук и Большаков в зале суда
Слева направо: Иванова, Полищук и Большаков в зале суда
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

По обвинению в убийстве Сергея, чье тело было найдено рядом со столичным аэропортом в апреле прошлого года, осуждены три человека. Двое мужчин получили по десять лет лишения свободы. Третья фигурантка отделалась лишением свободы на шесть лет.

20 апреля прошлого года живущий недалеко от аэропорта на улице Канали таллиннец обнаружил во дворе своих соседей заваленный тряпками труп. Покрытое плесенью лицо человека указывало на то, что преступление произошло довольно давно.

Согласно доказательствам, собранным прокурором Келли Круусимяги, убийство должно было произойти не позднее 7 марта, то есть за полтора месяца до того, как тело было обнаружено. В один из вечеров примерно в это время 52-летний Руслан Полищук, 52-летний Алик Большаков и 46-летняя Виолла Иванова устроили вечеринку, в которой на свою беду участвовал и найденный позже под тряпками Сергей.

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