Вице-мэр Таллинна Владимир Свет ввел депутатов горсобрания в заблуждение?

В первой половине года столичные власти сделали парковку для многих машин с дипломатическими номерами платной. Чтобы смягчить ситуацию, вице-мэр Владимир Свет вынес на заседание горсобрания новый проект постановления, который разрешал бы дипломатам вместо льгот на парковку ездить в автобусе-трамвае бесплатно.

„Учитывая это изменение, которое произошло в тесном сотрудничестве с чиновниками Министерства иностранных дел, мы продолжили общение как с ними, так и с представителями дипломатического корпуса, которые подняли вопрос о том, не видим ли мы какую-либо возможность как-то смягчить ситуацию“, - сказал Свет в горсобрании.