Новости Эстонии
31.08.2023, 08:20

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет ввел депутатов горсобрания в заблуждение?

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Eesti Ekspress
Владимир Свет
Владимир Свет
ФОТО: KARL ARTUR KANGUR | DELFI MEEDIA

В июне Таллиннское городское собрание приняло решение, что зарубежные дипломаты в дальнейшем смогут ездить в автобусе бесплатно, в том числе представители России и Беларуси. Как сказал в горсобрании вице-мэр Таллинна Владимир Свет, это рекомендовало сделать Министерство иностранных дел, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

В первой половине года столичные власти сделали парковку для многих машин с дипломатическими номерами платной. Чтобы смягчить ситуацию, вице-мэр Владимир Свет вынес на заседание горсобрания новый проект постановления, который разрешал бы дипломатам вместо льгот на парковку ездить в автобусе-трамвае бесплатно.

„Учитывая это изменение, которое произошло в тесном сотрудничестве с чиновниками Министерства иностранных дел, мы продолжили общение как с ними, так и с представителями дипломатического корпуса, которые подняли вопрос о том, не видим ли мы какую-либо возможность как-то смягчить ситуацию“, - сказал Свет в горсобрании.

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