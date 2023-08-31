31.08.2023, 08:20
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет ввел депутатов горсобрания в заблуждение?(12)
ФОТО: KARL ARTUR KANGUR | DELFI MEEDIA
В июне Таллиннское городское собрание приняло решение, что зарубежные дипломаты в дальнейшем смогут ездить в автобусе бесплатно, в том числе представители России и Беларуси. Как сказал в горсобрании вице-мэр Таллинна Владимир Свет, это рекомендовало сделать Министерство иностранных дел, пишет еженедельник Eesti Ekspress.
В первой половине года столичные власти сделали парковку для многих машин с дипломатическими номерами платной. Чтобы смягчить ситуацию, вице-мэр Владимир Свет вынес на заседание горсобрания новый проект постановления, который разрешал бы дипломатам вместо льгот на парковку ездить в автобусе-трамвае бесплатно.