Анастасия Морковкина: возможно ли в Эстонии повторение скандального „испанского поцелуя“? У нас все спокойные, прохладные даже

Инцидент произошел на стадионе после окончания финального матча женского ЧМ по футболу, триумфатором которого стала сборная Испании. Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал в губы нападающую сборной Дженнифер Эрмосо после победы в финале над сборной Англии со счетом 1:0.

„Сейчас это очень тяжелая тема для всего футбольного мира. Мне очень трудно судить, и я не хочу этого делать, так как я не знаю всей ситуации. Ведь просто так никогда ничего не бывает. Сейчас могут раздуть скандал на ровном месте. Мы не знаем всей правды, что у них происходит и какие отношения как в организации, так и в команде“, — прокомментировала Анастасия Морковкина ситуацию в интервью RusDelfi.

Анастасия сделала отсылку к недавнему финалу мужского ЧМ по футболу в Катаре. Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарем турнира. Получив на церемонии награждения „Золотую перчатку“, вратарь приложил награду к паховой области и потряс трофеем.

„Если посмотрим награждение Аргентины на мужском ЧМ, там так же все обнимались и целовали друг друга в щёку, но на награждении шейх не обнимал никого и не целовал, в отличие от аргентинской делегации. Всё зависит от культуры и темперамента народа. В данной ситуации президент начал носить девушек на плече, чего в принципе по этикету не должно быть“, — рассуждает Анастасия.

„Тогда разразился скандал из-за вратаря сборной Аргентины, который демонстрировал непристойные жесты с индивидуальной наградой. Вот тот случай у меня вызвал большее отвращение, чем когда президент поцеловал игрока“, — добавила она.

Могло бы что-то похожее произойти у нас, если бы во время награждения (Кубок Балтии или Эстонии) Айвар Похлак поцеловал футболистку?

„Айвар - очень деликатный и, сколько я его помню, максимум обходится рукопожатием. Особенно после данного случая, сейчас Кубок будет стоять на платформе и футболисткам просто скажут, вон там трофей, берите сами“, — с улыбкой ответила Анастасия.