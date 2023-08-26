Роковой поцелуй в финале ЧМ: испанская футболистка говорит, что не давала на него согласия
Испанская футболистка Дженни Эрмосо, которую поцеловал в губы президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес, заявила, что не давала согласия на поцелуй.
„Я хочу пояснить, что ни в коем случае не давала согласия на поцелуй. Я не терплю, когда мои слова ставятся под сомнение, тем более, когда придумываются слова, которых я не говорила“, – приводятся слова Эрмосо в заявлении профсоюза игроков FutPro.
Игроки сбороной требуют отставки Рубиалеса и отказываются выступать, пока он не будет смещен со своего поста. Сам Рубиалес ранее отказался подавать в отставку.
Испанские власти инициировали судебное разбирательство по поводу инцидента, а Международная федерация футбола (FIFA) ведет дисциплинарное расследование.
Инцидент произошел на стадионе после окончания финального матча женского ЧМ по футболу, триумфатором которого стали испанки.
„Я не уйду в отставку, я не уйду в отставку, я не уйду в отставку. [...] Я буду бороться до конца“, – эмоционально кричал Рубиалес в ходе экстренного заседания руководства футбольной федерации. Он заявил, что будет защищаться в суде.
Отставки 46-летнего Рубиалеса потребовали также несколько членов правительства Испании, ряд испанских и иностранных спортсменов.
„FIFA подтверждает свою непоколебимую приверженность уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждает любое противоречащее этому поведение“, – заявили в главном руководящем органе футбола.
Что произошло
Рубиалес поцеловал в губы нападающую испанской сборной Дженнифер Эрмосо после победы сборной Испании над сборной Англии со счетом 1:0.
Теперь Дисциплинарный комитет решает, нарушил ли он „основные правила достойного поведения“ и „повел ли себя таким образом, что это нанесло ущерб репутации футбола и/или FIFA“.
FIFA не сообщила, когда именно может быть вынесено решение. Дисциплинарные судьи организации могут налагать санкции на отдельных лиц, которые варьируются от предупреждений и штрафов до отстранения от профессиональной деятельности.
За несколько минут до рокового для карьеры Рубиалеса поцелуя нарушитель общественной нравственности еще и схватил себя за промежность, выразив, таким образом, восторг от победы испанской команды.
Этот жест могут посчитать отягчающим обстоятельством, поскольку Рубиалес следил за матчем рядом с королевой Испании Летисией и 16-летней принцессой инфантой Софией.
Что говорила сама Эрмосо
Профсоюз FutPro, представляющий Эрмосо, который ранее возглавлял все тот же Рубиалес, заявил, что инцидент с поцелуем не должен остаться безнаказанным: „Мы работаем над тем, чтобы действия, аналогичные тем, свидетелями которых мы стали, не оставались безнаказанными и чтобы были приняты меры для защиты женщин-футболисток от действий, которые мы считаем неприемлемыми“.
Глава футбольной федерации Испании извинился, заявив в видеообращении, что „был абсолютно не прав“.
33-летняя футболистка сначала написала в инстаграме, что ей „не понравились“ действия Рубиалеса, но позже от ее имени было опубликовано заявление, его защищающее.
Поцелуй категорически осудил и премьер-министр Испании Педро Санчес, назвав его „неприемлемым жестом“, добавив, что простых извинений за этот поступок „недостаточно“, а второй вице-премьер Испании Иоланда Диас даже призвала к отставке Рубиалеса.
Высшая женская лига Испании, Лига F, заявила, что Рубиалеса следует дисквалифицировать, поскольку он „запятнал“ победу на чемпионате мира и навлек „беспрецедентный международный позор на Испанию, испанский спорт и женский футбол во всем мире“.
В заявлении Лиги F, подтверждающем, что она подала жалобу в Национальный спортивный совет (CSD) с просьбой о дисквалификации Рубиалеса, говорится: „Одно из величайших достижений в истории испанского футбола было запятнано позорным поведением самого высокого представителя испанского футбола“.
Федерация футбола Испании (RFEF) назначила на пятницу внеочередное общее собрание по этому вопросу.
Обвиняемый Рубиалес попытался оправдаться тем, что в этом поцелуе „не было дурных намерений“ и в целом он случился в момент большого эмоционального потрясения: „В тот момент мы все восприняли это вполне естественно, но вокруг все переполошились“.
„Я должен извиниться, извлечь из этого урок и понять, что, когда являешься президентом, надо быть более осторожным“, — добавил он.
Источник:“Русская служба Би-би-си„
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