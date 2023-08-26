Роковой поцелуй в финале ЧМ: испанская футболистка говорит, что не давала на него согласия

„Я хочу пояснить, что ни в коем случае не давала согласия на поцелуй. Я не терплю, когда мои слова ставятся под сомнение, тем более, когда придумываются слова, которых я не говорила“, – приводятся слова Эрмосо в заявлении профсоюза игроков FutPro.

Игроки сбороной требуют отставки Рубиалеса и отказываются выступать, пока он не будет смещен со своего поста. Сам Рубиалес ранее отказался подавать в отставку.

Испанские власти инициировали судебное разбирательство по поводу инцидента, а Международная федерация футбола (FIFA) ведет дисциплинарное расследование.

Инцидент произошел на стадионе после окончания финального матча женского ЧМ по футболу, триумфатором которого стали испанки.

„Я не уйду в отставку, я не уйду в отставку, я не уйду в отставку. [...] Я буду бороться до конца“, – эмоционально кричал Рубиалес в ходе экстренного заседания руководства футбольной федерации. Он заявил, что будет защищаться в суде.

Отставки 46-летнего Рубиалеса потребовали также несколько членов правительства Испании, ряд испанских и иностранных спортсменов.

„FIFA подтверждает свою непоколебимую приверженность уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждает любое противоречащее этому поведение“, – заявили в главном руководящем органе футбола.

Что произошло

Рубиалес поцеловал в губы нападающую испанской сборной Дженнифер Эрмосо после победы сборной Испании над сборной Англии со счетом 1:0.

Теперь Дисциплинарный комитет решает, нарушил ли он „основные правила достойного поведения“ и „повел ли себя таким образом, что это нанесло ущерб репутации футбола и/или FIFA“.

FIFA не сообщила, когда именно может быть вынесено решение. Дисциплинарные судьи организации могут налагать санкции на отдельных лиц, которые варьируются от предупреждений и штрафов до отстранения от профессиональной деятельности.

За несколько минут до рокового для карьеры Рубиалеса поцелуя нарушитель общественной нравственности еще и схватил себя за промежность, выразив, таким образом, восторг от победы испанской команды.