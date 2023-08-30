30.08.2023, 13:45
ФОТО | Из-за застрявшей на столбе чайки пришлось перекрывать движение на мосту
ФОТО: Pärnu päästekomando
Спасателям Ляэнеского округа пришлось перекрывать движение на мосту, чтобы спасти чайку.
Вчера, 29 августа, в 18:49 поступило сообщение о том, что на фонарном столбе на старом мосту в Пярну застряла чайка. Каким-то образом лапы птицы застряли между двумя плафонами, и она не могла освободиться самостоятельно.
Поскольку для спасательной операции понадобилась широкая лестница, пришлось перекрыть движение на мосту в обоих направлениях.
Хотя нога чайки была немного повреждена, опираться птица на нее могла и через несколько шагов уже взмыла в небо.
Спасательная операция закончилась в 19:37.
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