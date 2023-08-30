ФОТО | Из-за застрявшей на столбе чайки пришлось перекрывать движение на мосту

Вчера, 29 августа, в 18:49 поступило сообщение о том, что на фонарном столбе на старом мосту в Пярну застряла чайка. Каким-то образом лапы птицы застряли между двумя плафонами, и она не могла освободиться самостоятельно.

Поскольку для спасательной операции понадобилась широкая лестница, пришлось перекрыть движение на мосту в обоих направлениях.

Хотя нога чайки была немного повреждена, опираться птица на нее могла и через несколько шагов уже взмыла в небо.

Спасательная операция закончилась в 19:37.

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