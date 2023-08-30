ФОТО | Боровики за 35 евро! Сколько стоят грибы на столичном рынке?

К 10 утра сразу на нескольких местах на рынке раскладывают свой товар продавцы. Сборщики рассказывают, что только-только приехали из леса. Грибы лежат россыпью, проходящие мимо покупатели на несколько секунд останавливаются, чтобы посмотреть, понюхать и сфотографировать. На прилавках в основном боровики, подосиновики и подберезовики разных размеров — от совсем небольших до гигантов. Цены у продавцов разнятся. Самые дорогие боровики мы нашли по 35 евро килограмм, зато они все как на подбор — одного размера. Самые недорогие — 10 евро за кг, средняя же цена — от 15 до 20 евро.