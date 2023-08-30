Эстонский эксперт об атаке на Псков: для россиян это стало настоящим шоком. Что на очереди — Петербург?

По словам губернатора Псковской области, международный аэропорт Пскова, который находится примерно в 32 километрах от границы с Эстонией, в ночь на среду подвергся атаке дронов. Аэропорт оказался не единственной целью. По данным Минобороны РФ, три дрона были уничтожены в Брянской области, два в Рязанской и по одному в Орловской, Калужской и Московской областях. По словам губернатора Брянской области, помимо ночной атаки, утром были отбиты атаки еще трех беспилотников.