На Штромке зарегистрировали почти тысячу нарушений общественного порядка

Отть отметила, что за девять лет пляж Штромка очень изменился – несомненно, в лучшую сторону. Это подтверждает и статистика: случаев нарушения общественного порядка стало меньше. „Видимо, люди поняли, что можно делать на пляже, а что – нет. Мы рады видеть, что люди действительно все больше заботятся о том, что их окружает. Посетители пляжа стали меньше мешать другим отдыхающим – я имею в виду поведение людей, употребивших алкоголь, и громкую музыку“, – сказала Отть.

Этим летом погода не слишком баловала любителей пляжного отдыха. Вторая половина июня выдалась жаркой, а в июле и августе пляжная погода наблюдалась нечасто, что стало одной из причин более спокойной обстановки.

С каждым годом ситуация на пляже Штромка улучшается, необычные случаи больше не происходят здесь ежедневно. При этом Отть подчеркнула, что самой страшной проблемой по-прежнему остается то, что теряются дети. В этом году на Штромке потерялись и, к счастью, нашлись восемь детей.

Напоминаем еще раз, что детям младше 12 лет запрещено находиться на пляже без взрослых. Дети не чувствуют опасности ни на суше, ни в воде, ответственность за их безопасность несут родители. Отправляясь с ребенком на пляж, следует учитывать, что это будет не расслабленный отдых, а постоянное наблюдение за ребенком, чтобы знать, где он и что делает. Сейчас используется все больше надувных плавсредств, на которых детей ветром уносит на глубину. Так что дети – главная группа риска: они могут потеряться, также с ними может произойти несчастный случай на воде.

„Мы раздаем детям ленты-браслеты, так что каждый родитель, придя на пляж, может попросить у старшего пляжа такой браслет и написать на нем свои контактные данные“, – добавила Отть.

Оглядываясь на годы работы на Штромке, Отть привела самый запомнившийся случай: четыре года назад жарким летним днем одна женщина пришла на многолюдный пляж со своей двухметровой змеей. Страсти разгорелись нешуточные – как среди отдыхающих, так и береговой охраны.