Что сильнее всего нервирует водителей Эстонии?

Исследование показало, что целых 72% водителей злятся, когда другой водитель, совершая маневр, не пользуется указателями поворота. 56% водителей очень разражаются, когда другой автомобиль неожиданно втискивается в их ряд движения, а половина водителей не терпят тех, кто пользуется за рулем мобильным телефоном, совершают неожиданное торможение или едут слишком медленно.

Результаты говорят о том, что половину водителей нервирует, когда кто-но не едет достаточно быстро, чем затормаживает движение других. С другой стороны, водители, которые превышают скорость или совершают слишком быстрое ускорение, раздражают лишь четверть всех водителей.

По словам руководителя группы ущерба автомобильного ущерба If Kindlustus Таави Крууза, результаты исследования показывают, что люди спешат, для них самое главное – как можно быстрее добраться до места назначения.

„В связи с началом учебного года необходимо учитывать, что на поездку теперь потребуется больше времени. Поэтому необходимо либо выезжать намного раньше, либо, если уже понятно, что вовремя до нужного места не добраться, надо смириться с этим и не начинать совершать эмоциональных маневров. Излишняя спешка, по сути, не даст в плотном движении никакого результата, но может создать угрозу как для самого водителя, так и для других участников движения“, - пояснил Крууз.

Эмоции через край

В серьезных пробках иногда кипят эмоции, особенно если водители не желают мириться с тем, что опаздывают, или если, по их оценке, кто-то из других участников движения едет слишком медленно.