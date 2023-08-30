Что сильнее всего нервирует водителей Эстонии?(11)
С началом учебного года в городе снова образуются большие пробки. Это требует от водителей больше терпения и вежливого отношения друг к другу. Больше всего нервирует водителей ситуация, когда какой-то автомобиль пытается втиснуться перед ними в их ряд, особенно если это делается без указания поворота. Такой вывод сделан в исследовании, которое провело страховое общество If Kindlustus.
Исследование показало, что целых 72% водителей злятся, когда другой водитель, совершая маневр, не пользуется указателями поворота. 56% водителей очень разражаются, когда другой автомобиль неожиданно втискивается в их ряд движения, а половина водителей не терпят тех, кто пользуется за рулем мобильным телефоном, совершают неожиданное торможение или едут слишком медленно.
Результаты говорят о том, что половину водителей нервирует, когда кто-но не едет достаточно быстро, чем затормаживает движение других. С другой стороны, водители, которые превышают скорость или совершают слишком быстрое ускорение, раздражают лишь четверть всех водителей.
По словам руководителя группы ущерба автомобильного ущерба If Kindlustus Таави Крууза, результаты исследования показывают, что люди спешат, для них самое главное – как можно быстрее добраться до места назначения.
„В связи с началом учебного года необходимо учитывать, что на поездку теперь потребуется больше времени. Поэтому необходимо либо выезжать намного раньше, либо, если уже понятно, что вовремя до нужного места не добраться, надо смириться с этим и не начинать совершать эмоциональных маневров. Излишняя спешка, по сути, не даст в плотном движении никакого результата, но может создать угрозу как для самого водителя, так и для других участников движения“, - пояснил Крууз.
Эмоции через край
В серьезных пробках иногда кипят эмоции, особенно если водители не желают мириться с тем, что опаздывают, или если, по их оценке, кто-то из других участников движения едет слишком медленно.
Результаты исследования говорят о том, что треть водителей не выносят, когда другие водители кричат что-то или жестикулируют в их сторону. 18% водителей не переносят, когда им сигналят. И все же 43% водителей признались, что они сами жестикулируют или кричат в сторону других водителей, а 84% сказали, что иногда сигналят. Чаще всего (61%) это делается, когда кто-то совершает опасный маневр или игнорирует красный сигнал светофора. Треть водителей дают сигнал, если другой водитель недостаточно быстро реагирует на зеленый сигнал светофора.
„Видя, что людей больше нервируют крики в их адрес, возможно, разумнее ограничиться коротким сигналом как знаком того, что кто-то совершает опасный маневр. То, что кто-то немного медленнее начинает движение, не означает, что ему обязательно следует сигналить. Здесь мы опять возвращаемся к планированию, о котором уместно вспомнить в связи с начинающимся учебным годом – иногда разумнее смириться с небольшим опозданием или просто выехать пораньше. Эмоции в дорожном движении могут привести к несчастному случаю, к тому же, как показывает исследование, они не нравятся и другим участникам движения“, - добавил Крууз.
Если сравнивать культуру дорожного движения в странах Балтии, можно заметить, что, несколько неожиданно, водители в Эстонии эмоциональнее других, особенно в пробках. Эстонских водителей больше, чем их южных соседей, нервирует, например, когда кто-то неожиданно перестраивается в их ряд, втискивается в условиях пробки или мешает перестроиться в другой ряд. Водителей в Латвии нервируют, скорее, медленные или неожиданно тормозящие водители. А вот водителей в Литве больше других раздражают двигающиеся между машинами велосипеды, мопеды и мотоциклы.
В исследовании, которое If Kindlustus провело в Эстонии, Латвии и Литве, участвовало немногим более 1000 человек из каждой страны.
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