АНАЛИЗ | Скорее всего в течение года в Эстонии будет новый премьер-министр. Им может стать кто-то из этих людей

Уже не имеет значения, придется ли Кае Каллас оставить свой пост из-за скандала , связанного с бизнесом ее мужа. Об окончании срока пребывания на посту премьер-министра председатель Партии реформ говорит совершенно свободно. Вообще-то не принято слишком откровенно говорить о своих амбициях занять какой-нибудь европейский пост. Даже, если это так, Кая Каллас упоминала и о возможности вернуться к адвокатской практике. Все это говорит о том, что у премьер-министра нет необходимости всеми силами держаться за свое место.

Все легко объясняется: через девять месяцев состоятся очередные выборы в Европейский парламент, а следующие — весной 2029 года. О месте в Европе нужно думать либо уже сейчас, либо забыть о нем навсегда. Нет никакой гарантии, что через пять лет или через девять месяцев Каллас будет иметь такой же политический капитал, как сейчас. К тому времени Партии реформ уже может и не быть в правительстве, не говоря уже о том, что именно Каю Каллас реформисты будут прочить на место депутата Европарламента.