31.08.2023, 11:16
АНАЛИЗ | Скорее всего в течение года в Эстонии будет новый премьер-министр. Им может стать кто-то из этих людей(33)
ФОТО: | Delfi Meedia
Как пишет издание Eesti Päevaleht, следующим премьер-министром Эстонии, по всей вероятности, станет один из шести человек, имена которых приводятся ниже.
Уже не имеет значения, придется ли Кае Каллас оставить свой пост из-за скандала, связанного с бизнесом ее мужа. Об окончании срока пребывания на посту премьер-министра председатель Партии реформ говорит совершенно свободно. Вообще-то не принято слишком откровенно говорить о своих амбициях занять какой-нибудь европейский пост. Даже, если это так, Кая Каллас упоминала и о возможности вернуться к адвокатской практике. Все это говорит о том, что у премьер-министра нет необходимости всеми силами держаться за свое место.