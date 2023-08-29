Новости Эстонии
29.08.2023, 20:42

Клиентом Metaprint является российский олигарх, находящийся под санкциями в Украине и Польше

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ФОТО: Wikipedia Commons/Delfi Meedia/Kollaaž

По состоянию на начало 2023 года Metaprint обслуживала компанию российского олигарха Сергея Анатольевича Колесникова, пишет Eesti Päevaleht.

В представленном в России годовом отчете ООО „Метапринт“ за 2022 год компания эстонского происхождения приводит обзор так называемых дебиторских задолженностей, то есть сумм, которые ожидается получить. В этой таблице напротив компании „Тн-Алабуга“ указана сумма в 27,3 млн рублей, что составляет около 260 000 евро.

Таким образом, „Тн-Алабуга“ является важным клиентом Metaprint, заказывающим товары или услуги у завода эстонского происхождения.

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