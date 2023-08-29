Клиентом Metaprint является российский олигарх, находящийся под санкциями в Украине и Польше

В представленном в России годовом отчете ООО „Метапринт“ за 2022 год компания эстонского происхождения приводит обзор так называемых дебиторских задолженностей, то есть сумм, которые ожидается получить. В этой таблице напротив компании „Тн-Алабуга“ указана сумма в 27,3 млн рублей, что составляет около 260 000 евро.