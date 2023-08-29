ФОТО | „Позор!“ Вандалы исчеркали монумент Константина Пятса на трех языках

Монумент, расположенный у театра „Эстония“, был исписан вандалами на трех языках: слово „позор“ было написано помимо русского языка также на эстонском и английском.

Пресс-секретарь полиции сообщил, что на данный момент у правоохранителей нет о происшествии дополнительной информации.

Памятник первому главе правительства Эстонской Республики, президенту Константину Пятсу открыли в октябре прошлого года.

Останки президента Константина Пятса были перезахоронены на кладбище Метсакальмисту 21 октября 1990 года по инициативе Эстонского общества охраны памятников старины.

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