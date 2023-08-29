ГРАФИК | Поддержка строительства в Эстонии АЭС остается стабильной. В каких группах населения она выше?

Регулярно проводимое исследование показывает как поддержку населением Эстонии возможности внедрения ядерной энергии, так и ее сравнение с другими видами энергии. Результаты показали, что использование ядерной энергии поддерживают 36% респондентов; скорее поддерживают – 29%; против – 11%; скорее против – 10%, а 14% затруднились с ответом. Исследование проводилось по заказу компании Fermi Energia, которая планирует построить в Эстонии АЭС нового поколения с малым модульным реактором.



В ходе опроса также был задан вопрос о том, развитие каких видов энергии респонденты поддерживают с учетом сокращения производства электроэнергии из горючего сланца. Наибольшую поддержку получила область ветроэнергетики (56%), за ней следуют малая АЭС нового поколения (52%) и солнечная энергия (50%).



В качестве преимущества строительства малого модульного реактора люди чаще всего называют надежность энергоснабжения в любую погоду (58%) и более выгодные цены на электричество (51%). Самые большие проблемы люди видят в хранении радиоактивных отходов (63%) и риске аварий (47%).



Значительно более высокий процент поддержки атомной энергетики среди мужчин (81%), среди женщин поддержка меньше (54%). В то же время поддержка женщин в долгосрочной перспективе растет.



Среди возрастных групп сторонниками являются как самые молодые (15–34 года, 68%), так и самые старшие (65–84 года, 74%). Доля сторонников АЭС выше среди респондентов с высшим образованием (71%), в то время как среди людей со средним образованием ниже (64%).