29.08.2023, 17:27
Не вернувшийся в школу подросток найден
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция просила помощи в выяснении местонахождения 14-летнего подростка, который отправился 18 августа из Образовательной коллегии Маарьямаа погостить домой, но до сих пор в школу не вернулся.
По словам близких, он мог вместе с друзьями находиться в Пайде, Тюри, Вяэтса (поселок в волости Тюри уезда Ярвамаа), Тарту, Таллинне, Пярну или Кадрина (поселок в уезде Ляэне-Вирумаа).
Полиция просила всех, кто видел молодого человека или у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.
Позже поступила информация, что парень найден и с ним все в порядке.
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