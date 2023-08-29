Не вернувшийся в школу подросток найден

По словам близких, он мог вместе с друзьями находиться в Пайде, Тюри, Вяэтса (поселок в волости Тюри уезда Ярвамаа), Тарту, Таллинне, Пярну или Кадрина (поселок в уезде Ляэне-Вирумаа).

Полиция просила всех, кто видел молодого человека или у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

Позже поступила информация, что парень найден и с ним все в порядке.

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