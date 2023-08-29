„Бег перед паровозом“. Рейнсалу: представители Партии реформ хотят избежать рассмотрения скандала по существу

Участвовавшие в заседании однопартийцы Каи Каллас по Партии реформ Эркки Келдо и Валдо Рандпере обвинили Рейнсалу в предвзятости и в том, что все это мероприятие было наиграно для пиара себя самого, Марта Хельме и их партий, а также в том, что заседание противоречило закону.

Рейнсалу с критикой не согласился. „Комиссия по борьбе с коррупцией оценивает коррупционные риски у конкретных должностных лиц, комиссия по контролю за бюджетом оценивает законность и благонадежность деятельности публичной власти, и само собой понятно, что эта критика была для того, чтобы воспрепятствовать работе этой комиссии по существу“, - сказал он.

По словам политика, он согласен с президентом, который сказал вчера, что у премьер-министра есть обязанность отвечать и на неприятные вопросы.

„Нужно заметить, что премьер-министр и два предпринимателя, скоординировавшись между собой или нет, сообщили, что не могут прийти на сегодняшнее заседание. Премьер-министр сказала, что ей не подходит время и ей непонятна данная тема - „деятельность в военное время в России“, - что, должен признаться, меня лично удивляет“, - сказал лидер партии Isamaa.

Рейнсалу, как и председатель парламентской комиссии по борьбе с коррупцией Март Хельме, согласился, что сегодняшнее заседание оказалось неудачным.

„Представители партии реформ хотят избежать рассмотрения этой темы по существу или ее заглушить. Я считаю, это бег перед паровозом, эти вопросы висят в воздухе, и на них будут получены ответы“, - пообещал Рейнсалу.

Глава парламентской комиссии сообщил, что на заседании они заслушали представителя Налогово-таможенного департамента, единственного, кто пришел на комиссию из приглашенных. Для Рейнсалу важной была информация о том, что санкции Европейского союза должны быть более отвечающими цели.