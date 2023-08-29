29.08.2023, 15:45
Глава Минфина предложил снизить зарплату министров и других высших госслужащих(10)
ФОТО: KARL ARTUR KANGUR | DELFI MEEDIA
Предложение министра финансов Марта Вырклаэва означало бы уменьшение предусмотренного законом роста зарплаты премьер-министра, министров, канцлеров, судей, помощников судей и т. д. наполовину. Как говорят источники газеты Eesti Päevaleht, ситуация складывается абсурдная.
В то же время Вырклаэв обеспокоен, что в случае членов Рийгикогу этого сделать нельзя, так как конституция не позволяет самому составу производить уменьшение зарплаты. Предложение Вырклаэва, в частности, означало бы, что через четыре года зарплата премьер-министра станет такой же, как у члена Рийгикогу. По информации газеты Eesti Päevaleht, разрешить этот вопрос так и не удалось. Как утверждается, предложение министра не коснется президента.