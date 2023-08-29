Глава Минфина предложил снизить зарплату министров и других высших госслужащих

В то же время Вырклаэв обеспокоен, что в случае членов Рийгикогу этого сделать нельзя, так как конституция не позволяет самому составу производить уменьшение зарплаты. Предложение Вырклаэва, в частности, означало бы, что через четыре года зарплата премьер-министра станет такой же, как у члена Рийгикогу. По информации газеты Eesti Päevaleht, разрешить этот вопрос так и не удалось. Как утверждается, предложение министра не коснется президента.