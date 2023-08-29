Арво Халлик не намерен отказываться от доли в Stark Warehousing

В основанном в августе 2021 года предприятии Stark Warehousing доли имеют как Халлик, так и его деловой партнер по Stark Logistics Мартти Лемендик. Владеющий 30% акций Халлик от доли в этой фирме отказываться не намерен.

„Stark Warehousing – это фирма, оказывающая складские услуги. Она не является ни дочерней, ни родственной компанией Stark Logistics AS и не занимается логистикой или транспортными услугами. Свою долю я продавать не планирую“, – сообщил Халлик в интервью ERR.

По его словам, свою долю в Stark Logistics он продал обратно компании, то есть Stark Logistics AS: „В данный момент мы занимаемся оформлением сделки“.

Все новости о скандале с мужем премьер-министра Каи Каллас читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .