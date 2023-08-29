Арво Халлик не намерен отказываться от доли в Stark Warehousing(4)
Супруг премьер-министра Каи Каллас Арво Халлик не собирается отказываться от своей доли в фирме Stark Warehousing. Совладельцем этого предприятия является один из участников скандала вокруг связанного с Халликом бизнеса, мажоритарный акционер Stark Logistics Мартти Лемендик, передает RusERR.
В основанном в августе 2021 года предприятии Stark Warehousing доли имеют как Халлик, так и его деловой партнер по Stark Logistics Мартти Лемендик. Владеющий 30% акций Халлик от доли в этой фирме отказываться не намерен.
„Stark Warehousing – это фирма, оказывающая складские услуги. Она не является ни дочерней, ни родственной компанией Stark Logistics AS и не занимается логистикой или транспортными услугами. Свою долю я продавать не планирую“, – сообщил Халлик в интервью ERR.
По его словам, свою долю в Stark Logistics он продал обратно компании, то есть Stark Logistics AS: „В данный момент мы занимаемся оформлением сделки“.
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