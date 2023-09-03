ВИДЕО | Здесь нет разделения на „русские“ и „эстонские“ бары: почему эстонцы и неэстонцы так по-разному ощущают Тарту?
Слишком маленький, для тех, кто ищет вайбы большого города, но слишком большой, чтобы вызывать умиление, как Хаапсалу и Пярну. Блогер Юлиус отправился а студенческий город, чтобы узнать, как понять Тарту?
Почему эстонцы и эстонцев так по-разному воспринимают этот город? Можно сказать, что Тарту является антиподом Таллинна. Последний - типичная столица европейского государства, вбирает в себя все больше культур, мигрантов, архитектурных решений, и современных трендов. Таллинн сильно отличается от остальной Эстонии - особенно по стилю жизни. Он зачастую очень далек от хуторов и их атмосферы. А Тарту - как раз столица такой вот „обычной“ Эстонии.
Именно Тарту, а не Таллинн, для многих эстонцев - точка притяжения и уже давно признанная интеллектуальная и культурная столица Эстонии. Время от времени в обществе возникают разговоры о том, чтобы перенести сюда государственные и правительственные учреждения. При этом 100-тысячный Тарту на 80 процентов эстоноязычен, и по 10 процентов приходится на русский и английский языки. Но как студенческая столица он именно двуязычия - английского почти также много, как и эстонского.
Кстати, в отличие от Таллинна, здесь нет разделения на русскоязычные бары и клубы и эстоноязычные. Здесь везде говорят на эстонском с густой примесью английского языка.
Но иногда можно встретить и забавные надписи на русском - например, я не знаю, кто такое „химикали“ и что они делают в фонтане.
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