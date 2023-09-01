ВИДЕО | Наркотики, оружие, лекарства – смотрите, что заказывают по почте
В таможенном агентстве Omniva сотрудники ежедневно проверяют посылки на наличие запрещенных товаров. Многие из них, включая продукты, оружие и даже никотиновые подушечки, подлежат утилизации или конфискации. Однако люди не всегда нарушают правила умышленно, часто это происходит по незнанию. Например, заказчик может лишиться тонального крема, геля против акне или простых глазных капель. RusDelfi узнал, почему так происходит и что следует учитывать, заказывая тот или иной товар.
В разговоре с RusDelfi руководитель таможенного пункта Налогово-таможенного департамента Альбина Саар рассказывает, что часть конфискованных товаров остается у них на образцы, однако большая – попросту утилизируется. „Какие-то товары измельчают, – сообщает Саар и указывает на шубу. – От других избавляются путем сжигания. Так, допустим, поступают с мясными изделиями или с продукцией, которая содержит растительные компоненты, чтобы их частицы не попали в природу“.