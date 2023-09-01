Новости Эстонии
01.09.2023, 13:46

ВИДЕО | Наркотики, оружие, лекарства – смотрите, что заказывают по почте

 

В таможенном агентстве Omniva сотрудники ежедневно проверяют посылки на наличие запрещенных товаров. Многие из них, включая продукты, оружие и даже никотиновые подушечки, подлежат утилизации или конфискации. Однако люди не всегда нарушают правила умышленно, часто это происходит по незнанию. Например, заказчик может лишиться тонального крема, геля против акне или простых глазных капель. RusDelfi узнал, почему так происходит и что следует учитывать, заказывая тот или иной товар.

В разговоре с RusDelfi руководитель таможенного пункта Налогово-таможенного департамента Альбина Саар рассказывает, что часть конфискованных товаров остается у них на образцы, однако большая – попросту утилизируется. „Какие-то товары измельчают, – сообщает Саар и указывает на шубу. – От других избавляются путем сжигания. Так, допустим, поступают с мясными изделиями или с продукцией, которая содержит растительные компоненты, чтобы их частицы не попали в природу“.

Из очевидных запретов – это оружие и его части. Однако и тут есть нюансы. Например, кастеты сотрудники таможенного агентства будут изымать без исключений, но если человек заказал, скажем, сюрикэны (метательная „звезда“ – прим. ред.), то их могут и пропустить, в случае, если заказчик – это лицо, достигшее 18 летнего возраста, которое приобрело их для занятий соответствующим видом спорта. В ином случае – это классифицируется как оружие для причинения телесных повреждений. Также запрещенным в гражданском обороте является оружие ударного действия: резиновые дубинки, телескопические дубинки, кистени, стальные плети.

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