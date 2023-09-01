ВИДЕО | Наркотики, оружие, лекарства – смотрите, что заказывают по почте

В разговоре с RusDelfi руководитель таможенного пункта Налогово-таможенного департамента Альбина Саар рассказывает, что часть конфискованных товаров остается у них на образцы, однако большая – попросту утилизируется. „Какие-то товары измельчают, – сообщает Саар и указывает на шубу. – От других избавляются путем сжигания. Так, допустим, поступают с мясными изделиями или с продукцией, которая содержит растительные компоненты, чтобы их частицы не попали в природу“.

Из очевидных запретов – это оружие и его части. Однако и тут есть нюансы. Например, кастеты сотрудники таможенного агентства будут изымать без исключений, но если человек заказал, скажем, сюрикэны (метательная „звезда“ – прим. ред.), то их могут и пропустить, в случае, если заказчик – это лицо, достигшее 18 летнего возраста, которое приобрело их для занятий соответствующим видом спорта. В ином случае – это классифицируется как оружие для причинения телесных повреждений. Также запрещенным в гражданском обороте является оружие ударного действия: резиновые дубинки, телескопические дубинки, кистени, стальные плети.