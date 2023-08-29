ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Можно ли отпроситься с работы 1 сентября, чтобы пойти к ребенку на линейку?

Отвечает юрист-консультант Инспекции труда Яана Ваус Мадурейра Сильва:

Несомненно, первый школьный день — важное событие для всей семьи, особенно если ребенок идет в школу впервые и все кажется новым и неизведанным. В таком случае присутствие родителей — большая поддержка для ребенка. В начале каждого учебного года люди спрашивают, имеют ли они право на выходной день по случаю первого школьного дня у ребенка. Иногда работодатели по случаю Дня знаний в качестве льготы от предприятия предоставляют возможность взять оплачиваемый выходной. Если человек работает по графику и организация труда на предприятии позволяет удовлетворить пожелания относительно выходных, то всегда можно заранее сообщить работодателю о намерении взять выходной.

Но что делать, если выходной день по такому случаю не предусмотрен и работодатель его не предоставляет? Хотя законодатель наделил родителей правами, которых нет у других работников, отдельный выходной именно по случаю Дня знаний по закону не полагается. Однако это не означает, что родитель не может присутствовать на линейке по случаю Дня знаний.

Если первый школьный день выпадает на рабочий день работника, то он может запланировать себе на этот день отпуск по уходу за ребенком. В общей сложности обоим родителям до достижения ребенком 14-летнего возраста предоставляется 10 рабочих дней оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком на каждого ребенка, который родитель может использовать по своему усмотрению. Следовательно, чем больше детей, тем больше дней оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Однако родитель имеет право использовать за один календарный год максимум 30 календарных дней отпуска по уходу за ребенком. Матери или отцу ребенка с ограниченными возможностями здоровья дополнительно полагается отпуск по уходу за ребенком продолжительностью один рабочий день в месяц, то есть 12 рабочих дней в году, до достижения ребенком 18 лет.