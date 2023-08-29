Министерство финансов поддерживает идею о полном закрытии погранпункта „Койдула“

„Учитывая изменившуюся ситуацию с безопасностью и агрессию Российской Федерации против Украины, а также стремление министерств критически пересмотреть расходы государственных ведомств и найти возможности для экономии, Министерство финансов считает инициативу Министерства внутренних дел разумной и поддерживает закрытие пограничного пункта уже со следующего года“, написал министр финансов Март Вырклаэв.

По оценке Минфина, в пользу закрытия пункта пропуска говорит статистика пересечения границы - например, число грузовых автомобилей, пересекающих границу в „Койдула“, в период с 2022 по 2023 год сократилось на 31%.

В Минфине также считают, что закрытие пункта пропуска также поможет сэкономить на обслуживании и ремонте, а эти расходы исчисляются миллионами евро: например, на ближайшие годы запланирован ряд инвестиций, таких как реконструкция главного здания пункта пропуска „Койдула“, модернизация техносистем, улучшение условий труда и повышение энергоэффективности, и стоимость этих работ оценивается в 6 890 000 евро, а также запланирована замена рентгеновского сканера шоссейного транспорта не позднее 2030 года, которая обойдется примерно в 3 млн евро, кроме того, в ближайшие годы потребовался бы ряд других ресурсоемких работ.

Вырклаэв также подчеркнул необходимость рассмотреть альтернативы закрытию пункта пропуска, поскольку такой шаг негативно скажется на местном населении: „Безусловно, изменения в работе пункта пропуска „Койдула“ или его закрытие повлияют на местную общину и волость Сетомаа, а также на занятость населения и возможности перемещения и работы в приграничных районах. Поэтому мы поддерживаем план Министерства внутренних дел по проведению исследования с целью определения альтернатив“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.