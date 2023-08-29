Лозунги Каллас блекнут перед таможенной статистикой: Россия - крупнейший партнер Эстонии по экспорту за пределами ЕС

„Я по-прежнему считаю, что любые бизнес-отношения с Россией должны быть прекращены до тех пор, пока продолжается российская агрессия в Украине. Местные предприятия должны обрести моральный компас и отказаться от действий, которые каким-то образом способствует российской военной машине“, - заявила Кая Каллас на состоявшейся на прошлой неделе пресс-конференции.