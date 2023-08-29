Лозунги Каллас блекнут перед таможенной статистикой: Россия - крупнейший партнер Эстонии по экспорту за пределами ЕС(3)
Эстонская рыбная продукция нашла канал продаж в Беларусь. Эстонский рыбный союз не видит в этом проблемы.
После начавшейся в Украине войны экспорт эстонских товаров в страны, не являющиеся членами Евросоюза, претерпел значительные изменения. Прозвучавшие на прошлой неделе заявления премьер-министра Каи Каллас идут вразрез с таможенной статистикой: главной страной назначения эстонского экспорта среди стран за пределами ЕС стала именно Россия, пишет издание Delfi Forte.
„Я по-прежнему считаю, что любые бизнес-отношения с Россией должны быть прекращены до тех пор, пока продолжается российская агрессия в Украине. Местные предприятия должны обрести моральный компас и отказаться от действий, которые каким-то образом способствует российской военной машине“, - заявила Кая Каллас на состоявшейся на прошлой неделе пресс-конференции.