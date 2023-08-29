Экономика
29.08.2023, 20:10

Лозунги Каллас блекнут перед таможенной статистикой: Россия - крупнейший партнер Эстонии по экспорту за пределами ЕС

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Министр экономики Рийсало: государство не нянька предприятиям.

  • Эстонская рыбная продукция нашла канал продаж в Беларусь. Эстонский рыбный союз не видит в этом проблемы.

Пограничный пункт. Нарва.
Пограничный пункт. Нарва.
ФОТО: Aivar Pau

После начавшейся в Украине войны экспорт эстонских товаров в страны, не являющиеся членами Евросоюза, претерпел значительные изменения. Прозвучавшие на прошлой неделе заявления премьер-министра Каи Каллас идут вразрез с таможенной статистикой: главной страной назначения эстонского экспорта среди стран за пределами ЕС стала именно Россия, пишет издание Delfi Forte.

„Я по-прежнему считаю, что любые бизнес-отношения с Россией должны быть прекращены до тех пор, пока продолжается российская агрессия в Украине. Местные предприятия должны обрести моральный компас и отказаться от действий, которые каким-то образом способствует российской военной машине“, - заявила Кая Каллас на состоявшейся на прошлой неделе пресс-конференции.

К сожалению, реальная таможенная статистика свидетельствует о том, что сравнительные показатели товарообмена Эстонии со странами, не являющимися членами Евросоюза, противоречат рекомендациям премьер-министра.

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