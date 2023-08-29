Мужчина устроил дебош в магазине и украл две бутылки водки

В понедельник в полицию поступило сообщение о том, что пьяный мужчина толкнул продавца тележкой для покупок в магазине на Валгаском шоссе в Отепя, а также украл оттуда две бутылки водки.

Когда прибыла полиция, мужчина начал угрожать и оскорблять полицию, после чего был арестован.

Точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства.

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