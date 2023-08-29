Финансовая инспекция оштрафовала LHV на 900 000 евро

Штраф был выписан по результатам проверки, которую Финансовая инспекция провела в LHV.

По оценке надзорного учреждения, банк нарушил требования к созданию коммерческих отношений и их мониторинга, а также обязанность хранения данных, и LHV было вынесено предписание о внесении исправлений в систему контроля рисков в этой сфере, а также выписан штраф в размере 900 000 евро в деликтном порядке.

По словам главы Финансовой инспекции Килвара Кесслера, объем операций LHV рос быстрее, чем развивалась система оценки рисков: „LHV конструктивно сотрудничал по данному делу и приступил к устранению нарушений. Мы будем внимательно следить за этим процессом“.

Банк имеет право обжаловать предписание инспекции в административном суде.

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