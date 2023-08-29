Новости Эстонии
29.08.2023, 12:45

Предоставленные Каей Каллас 350 000 евро инвестировали в том числе в фирму Stark Warehousing

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Кредит, который Кая Каллас предоставила мужу, был предназначен для развития компании Stark Warehousing.
Кредит, который Кая Каллас предоставила мужу, был предназначен для развития компании Stark Warehousing.
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

На прошлой неделе на пресс-конференции правительства премьер-министр Кая Каллас сказала, что, не задав ни одного вопроса, предоставила фирме мужа кредит в 350 000 евро. Как теперь выясняется, по меньшей мере часть денег была инвестирована в компанию Stark Warehousing , пишет издание Eesti Päevaleht.

Известно, что в прошлом году Кая Каллас предоставила принадлежащей Арво Халлику фирме Novaria Consult кредит в размере 350 000 евро. Именно через Novaria Consult Халлику принадлежит 25-процентная доля в логистической компании Stark Logistics и 30-процентная доля ее дочерней фирмы Stark Warehousing.

Поскольку на прошлой неделе выяснилось, что компания Stark Logistics, несмотря на начавшуюся войну, продолжала осуществлять грузоперевозки в Россию, для общественности важно знать, куда Халлик инвестировал кредит, полученный от премьер-министра, использовались ли эти деньги для финансирования деятельности Stark Warehousing.

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