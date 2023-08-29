Предоставленные Каей Каллас 350 000 евро инвестировали в том числе в фирму Stark Warehousing

На прошлой неделе на пресс-конференции правительства премьер-министр Кая Каллас сказала, что, не задав ни одного вопроса, предоставила фирме мужа кредит в 350 000 евро. Как теперь выясняется, по меньшей мере часть денег была инвестирована в компанию Stark Warehousing , пишет издание Eesti Päevaleht.