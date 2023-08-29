29.08.2023, 12:45
Предоставленные Каей Каллас 350 000 евро инвестировали в том числе в фирму Stark Warehousing(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошлой неделе на пресс-конференции правительства премьер-министр Кая Каллас сказала, что, не задав ни одного вопроса, предоставила фирме мужа кредит в 350 000 евро. Как теперь выясняется, по меньшей мере часть денег была инвестирована в компанию Stark Warehousing , пишет издание Eesti Päevaleht.
Известно, что в прошлом году Кая Каллас предоставила принадлежащей Арво Халлику фирме Novaria Consult кредит в размере 350 000 евро. Именно через Novaria Consult Халлику принадлежит 25-процентная доля в логистической компании Stark Logistics и 30-процентная доля ее дочерней фирмы Stark Warehousing.