В рамках проекта народного бюджета построена приключенческая тропа

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, на последнем голосовании по народному бюджету жители района поддержали идею приключенческой тропы 455 голосами. „Новая приключенческая тропа находится во дворе здания Коцебу гимназии Густава Адольфа и ею могут пользоваться все желающие“, — сказала Пихлап.

„В результате проекта народного бюджета в Пыхья-Таллинне кроме приключенческой тропы готов мини-лес на улице Сыле. Осенью начнется новый сбор идей для народного бюджета и призываю пыхья-таллиннцев уже сейчас подумать о своих предложениях — может быть, именно вашу идею воплотят в жизнь в следующем году“, — добавила Пихлап.

Предложение построить низкую приключенческую подал Арво Антон.

Низкая приключенческая тропа находится по адресу Вана-Каламая, 9, во дворе гимназии Густава Адольфа. Приключенческая тропа открыта в учебные дни с 14 до 21 часа, в субботу, воскресенье и на каникулах с 8 до 21 часа.

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