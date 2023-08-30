Учащиеся курсов эстонского: перенесли занятия, не сможем сдать госэкзамен

„Изменение в расписании занятий было вынужденным“

Курс был организован учебным центром Керсти Вылу и проходил все лето в формате интенсив, с понедельника по четверг включительно. Речь идет об онлайн-курсе эстонского языка на уровень А2, финансируемом Министерством культуры в рамках программы „Адаптация к жизни в Эстонии“. В группе занималось 13 учеников,

„Мне было очень важно, чтобы я успела подготовится к государственному экзамену, который проходит в этом году 9 сентября, — отмечает одна из учащихся. — Но вместо обещанного окончания в конце лета дату перенесли на две недели позднее. Я просто не успеваю в достаточной мере усвоить материал“.

По расписанию интенсив действительно должен был закончиться 29.08.2023. Но преподаватель, по словам обратившихся слушателей курса, не могла продолжать работу в эти оставшиеся дни, поэтому перенесла обучение на выходные. „Мы попытались объяснить педагогу, что не можем в выходные. У всех же свои планы. Тем более, мы специально шли именно на определенное расписание, получается, теперь приходится все перекраивать“, — огорчены ученики.