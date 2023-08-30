Учащиеся курсов эстонского: перенесли занятия, не сможем сдать госэкзамен
Изучающие эстонский язык отмечают, что преподаватели на курсах переносят свои занятия, не учитывая пожелания групп, и из-за этого страдает как качество обучения, так и возможность сдачи госэкзамена. К RusDelfi обратились учащиеся одной таллиннской языковой школы и рассказали о том, как внезапные переносы и отмены занятий сказываются на интеграции в целом. Массовая ли это проблема или частный случай?
„Изменение в расписании занятий было вынужденным“
Курс был организован учебным центром Керсти Вылу и проходил все лето в формате интенсив, с понедельника по четверг включительно. Речь идет об онлайн-курсе эстонского языка на уровень А2, финансируемом Министерством культуры в рамках программы „Адаптация к жизни в Эстонии“. В группе занималось 13 учеников,
„Мне было очень важно, чтобы я успела подготовится к государственному экзамену, который проходит в этом году 9 сентября, — отмечает одна из учащихся. — Но вместо обещанного окончания в конце лета дату перенесли на две недели позднее. Я просто не успеваю в достаточной мере усвоить материал“.