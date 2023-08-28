ВИДЕО| Урмас Рейнсалу: премьер-министр, как мне кажется, утратила чувство реальности

„Нет, по состоянию на настоящий момент сотрудники комиссии не предоставили никакой информации. Официально мне не сообщали, что Каллас не придет на заседание комиссии или что она просит предоставить ей другое время“, - сказал Рейнсалу около 15 часов. За два часа до этого Каллас подтвердила Delfi, что у нее очень плотный график, и на заседание комиссии, которое начнется в 10 часов, она не придет. Как считает Рейнсалу, Каллас ведет себя недостойно.