ВИДЕО| Урмас Рейнсалу: премьер-министр, как мне кажется, утратила чувство реальности(50)
О том, что Кая Каллас не собирается присутствовать на завтрашнем заседании парламентской спецкомиссии по контролю за госбюджетом, ее председатель Урмас Рейнсалу (Isamaa) узнал из СМИ. По мнению Рейнсалу, Кая Каллас не осознает, что для эстонского общества тема бизнеса, связанного с Россией, находится в центре внимания, и общество хочет услышать ответы именно от премьер-министра.
„Нет, по состоянию на настоящий момент сотрудники комиссии не предоставили никакой информации. Официально мне не сообщали, что Каллас не придет на заседание комиссии или что она просит предоставить ей другое время“, - сказал Рейнсалу около 15 часов. За два часа до этого Каллас подтвердила Delfi, что у нее очень плотный график, и на заседание комиссии, которое начнется в 10 часов, она не придет. Как считает Рейнсалу, Каллас ведет себя недостойно.