Полиция: кражи велосипедов в Таллинне и Харьюмаа увеличились на 80%

„Очень много людей стали использовать велосипеды, также много стало их воровать. Люди оставляют транспорт без присмотра, без замка или покупают такие дешевые замки, которые можно просто прикусить или сломать плоскогубцами“, - рассказал Кайдо Атспол.

Самая частая ошибка, которую совершают велосипедисты на радость злоумышленникам, помимо плохого замка, это оставлять свой транспорт на несколько дней без присмотра.

„У меня был недавно пример, что человек оставил велосипед на три дня. Он был все это время на улице, у всех на виду. Конечно, транспорт был пристегнут, но все равно замок сломали и увезли велосипед. Когда я спросил, почему потерпевший решил на три дня оставить велосипед просто на виду у всех, он сказал, что думал, что это надежное место“, - поделился следователь Ида-Харьюского отделения полиции.

В эфире Петр Сушков спросил у гостя, являются ли хорошей защитой от воров специальные кладовки для велосипедов, которые стоят рядом с многоквартирными домами. Кайдо Атспол же ответил, что лучше всего использовать такие домики, где невозможно разглядеть через стенки или щели, что находится внутри. „Это может быть приманкой. Если там несколько велосипедов, вор может даже выбрать себе самый лучший из них и все равно пойти туда в этот дом и забрать этот велосипед. Если же видимость будет перекрыта, то и выбор будет меньше“, - добавил Атспол.

Также нужно быть предельно внимательным, чтобы не только не потерять свой двухколесный транспорт, но и также не купить краденный велосипед. В таком случае следователь советует обратить внимание на случаи, когда дорогой велосипед стоит в десять раз меньше. „Тогда есть смысл задуматься, может быть, там что-то нечисто“, - сказал Кайдо Атспол.