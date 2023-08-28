Полиция: кражи велосипедов в Таллинне и Харьюмаа увеличились на 80%
В этом году количество случаев краж велосипедов в Таллинне и в Харьюском уезде выросло на 80%. По данным полиции, велосипед могут украсть даже на оживленной улице в центре города. Что делать, чтобы обезопасить своего двухколесного друга, рассказал следователь Ида-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры Кайдо Атспол в эфире Радио 4.
„Очень много людей стали использовать велосипеды, также много стало их воровать. Люди оставляют транспорт без присмотра, без замка или покупают такие дешевые замки, которые можно просто прикусить или сломать плоскогубцами“, - рассказал Кайдо Атспол.
Самая частая ошибка, которую совершают велосипедисты на радость злоумышленникам, помимо плохого замка, это оставлять свой транспорт на несколько дней без присмотра.
„У меня был недавно пример, что человек оставил велосипед на три дня. Он был все это время на улице, у всех на виду. Конечно, транспорт был пристегнут, но все равно замок сломали и увезли велосипед. Когда я спросил, почему потерпевший решил на три дня оставить велосипед просто на виду у всех, он сказал, что думал, что это надежное место“, - поделился следователь Ида-Харьюского отделения полиции.
В эфире Петр Сушков спросил у гостя, являются ли хорошей защитой от воров специальные кладовки для велосипедов, которые стоят рядом с многоквартирными домами. Кайдо Атспол же ответил, что лучше всего использовать такие домики, где невозможно разглядеть через стенки или щели, что находится внутри. „Это может быть приманкой. Если там несколько велосипедов, вор может даже выбрать себе самый лучший из них и все равно пойти туда в этот дом и забрать этот велосипед. Если же видимость будет перекрыта, то и выбор будет меньше“, - добавил Атспол.
Также нужно быть предельно внимательным, чтобы не только не потерять свой двухколесный транспорт, но и также не купить краденный велосипед. В таком случае следователь советует обратить внимание на случаи, когда дорогой велосипед стоит в десять раз меньше. „Тогда есть смысл задуматься, может быть, там что-то нечисто“, - сказал Кайдо Атспол.
В прямом эфире Радио 4 также обсудили, возвращаются ли велосипеды в итоге к своим владельцам. По словам Кайдо Атспола, очень мало украденных велосипедов находятся. „Мы действительно не знаем, куда они идут. Некоторые велосипеды мы нашли в ломбардах, некоторые отыскали владельцы сами. Есть вероятность, что их покупают скупщики, и тогда они идут заграницу“, - добавил следователь Ида-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры.
Хоть как-то отпугнуть воров могут только камеры видеонаблюдения, которые установлены в кладовках или велодомах. „Это дешевый вариант, чтобы спугнуть таких начинающих воров. Но после ковида воры тоже кое-чему научились. Они одеваются по-другому и прячут свое лицо, поэтому бывает очень трудно установить, кто это, даже по записи камер“, - добавил Атспол.
Самый главный совет для всех велосипедистов, по словам следователя полиции, это не оставлять велосипед без присмотра. „Если мы идем куда-то на долгое время, тогда я советую все-таки, если нет другого места, которое закрывается на замок, взять велосипед и поставить у себя в коридоре. Если есть специальная кладовка, конечно, можно туда поставить, но надо опять смотреть на то, чтобы другим не было видно, что находится там внутри“, - резюмировал Кайдо Атспол в эфире Радио 4.
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