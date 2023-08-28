ВИДЕО | Каллас: мне очень жаль, что такое случилось! Но работу в качестве премьер-министра я продолжу

Относительно своего неучастия в завтрашнем заседании спецкомиссий Рийгикогу Каллас привела те же аргументы, что и ранее: у нее слишком плотный график, а в компетенцию спецкомиссии по госбюджету не входит рассматриваемый сейчас вопрос. Более подробно о позиции премьера можно прочитать ЗДЕСЬ.

Что насчет самого скандала? „Прежде всего, хочу сказать, что мне очень жаль, что такая ситуация вообще возникла. Я, безусловно, приношу извинения всем, кого это задело, но я отвечаю за те моральные оценки, которые давала. Я по-прежнему считаю, что действовать в России или поддерживать отношения с Россией в ситуации, когда идет полномасштабная война, неправильно с моральной точки зрения. Это нужно прекратить, и я призываю все эстонские предприятия сделать это. Эта моя позиция не изменилась“.

„Я продолжу работу в качестве премьер-министра. Конечно, оппозиция может выдвинуть вотум недоверия, если они соберут голоса, и это их работа“, - добавила глава правительства.

Откуда у Каллас столько денег, чтобы кредитовать фирму своего мужа сотнями тысяч евро? „Все мои декларации публичного должностного лица находятся в открытом доступе начиная с моего прихода в политику. Там видны все мои доходы, а также отражено то, что я заработала до того, как стала политиком. Мне нечего скрывать. Это мои сбережения, и эти сбережения я дала в долг предприятию, занимающемуся финансами“.

Каллас отметила, что зарубежные СМИ освещают скандал довольно сдержанно и не столь категорично, как эстонские. „Остальной мир осуждает нарушение санкций, а этого сделано не было“, - отметила Каллас.

Она подчеркнула, что ее супруг Арво Халлик прекратил бизнес с Россией через месяц после начала войны. „Я считаю, что мой муж своими действиям - продав за цену бутерброда свою долю в предприятии, которое он строил годами - показал, что он действительно понимает суть претензий, и не словами, а действиями взял на себя ответственность“, - сказала Каллас.