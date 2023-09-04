КаПо: эстонские студенты российских вузов представляют интерес для спецслужб РФ(20)
В конце августа RusDelfi.lv писал о том, что Служба госбезопасности Латвии (VDD) обратит внимание на жителей страны, которые в нынешних обстоятельствах решили уехать в Россию, чтобы начать там обучение в высших учебных заведениях. RusDelfi задал вопрос эстонской Полиции безопасности, находятся ли студенты российских вузов, которые поехали учиться из Эстонии, в фокусе КаПо?
„Эстонское государство не рекомендует выезжать в террористическую страну, как и в другие страны риска, а тем более учиться в ней, - ответили в пресс-службе КаПо. - Как мы уже писали в наших предыдущих ежегодниках, Кремль пытается привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, проживающую за рубежом, которую рассматривают как будущих носителей и проводников идеи русского мира у себя на родине“.
Помимо этого, в письме уточнили, что в условиях нынешней войны Российская Федерация рассматривает лиц с двойным эстонско-российским гражданством как граждан Российской Федерации, которым оказывается ограниченная консульская помощь, в том числе по вопросам мобилизации. „Иностранные граждане, обучающиеся в России, автоматически представляют интерес для специальных служб Российской Федерации, - предупредили студентов. - Во избежание дальнейших проблем мы советуем незамедлительно информировать Службу полиции безопасности о любых подобных контактах“.
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