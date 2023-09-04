КаПо: эстонские студенты российских вузов представляют интерес для спецслужб РФ

„Эстонское государство не рекомендует выезжать в террористическую страну, как и в другие страны риска, а тем более учиться в ней, - ответили в пресс-службе КаПо. - Как мы уже писали в наших предыдущих ежегодниках, Кремль пытается привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, проживающую за рубежом, которую рассматривают как будущих носителей и проводников идеи русского мира у себя на родине“.