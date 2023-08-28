„Мы законов не нарушали“. Stark Logistics не будет участвовать в заседании спецкомиссии Рийгикогу

„Как мы и объясняли, у нас нет в России после начала войны ни одного клиента. У нас есть только один клиент — известное эстонское производственное предприятие AS Metaprint, для которого мы в том числе осуществляли российские перевозки. Мы это делали по просьбе предпринимателя, который хотел бы завершить свой тамошний бизнес таким образом, чтобы были выполнены все ранее заключенные договоры с клиентами“, - написал Крааг.

По словам Крага, статистика подтверждает, что с начала войны перевозки сократились на 70%. „Вместе с клиентом мы надеялись, что ему удастся таким образом в ближайшие месяцы завершить в России свой бизнес, а тем самым и нам - последние 30% объема перевозок на российском направлении“, - отметил он.

„Всего у Stark более двух тысяч клиентов. Как мы уже прозрачно сообщали в своих отчетах, подавляющая часть нашего бизнеса и доходов не были связаны с Metaprint. При этом российские перевозки составили в 2022 году всего около 10% нашего оборота (не дохода), и в этом году они составили еще меньше, около 5,5%. Остальная бизнес-деятельность Stark связана логистикой и поставками для клиентов внутри Эстонии, в странах Балтии, Скандинавии и Западной Европы“, - добавил Крааг.

„Эстонское государство выдало в этом году разрешения для перевозок на российском направлении 309 предприятиям, которые законно перевозили товар. Перевозка таким образом не попадающего под санкции товара законна, при этом так оказывается помощь и многим эстонским предприятиям, которые до сих пор не смогли уйти из России — потому что не отпускают, не дают разрешения на продажу имущества или препятствуют уходу другими административными мерами, репрессируют работников или вообще угрожают предпринимателям и их семьям“, - отметил Крааг.

По словам Краага, к сегодняшнему дню всеми компетентными ведомствами подтверждено, что компания Stark Logistics AS не перевозила санкционный товар и не нарушала никаких законов.