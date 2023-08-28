„Мы законов не нарушали“. Stark Logistics не будет участвовать в заседании спецкомиссии Рийгикогу(9)
Во вторник состоится совместное заседание двух парламентских специальных комиссий (по контролю за государственным бюджетом и по борьбе с коррупцией), посвященное бизнес-деятельности предприятия Stark Logistics с Россией. На заседание был приглашен и исполнительный директор компании Кристьян Крааг, но он сообщил председателям комиссий, что участвовать в заседании не будет.
„Как мы и объясняли, у нас нет в России после начала войны ни одного клиента. У нас есть только один клиент — известное эстонское производственное предприятие AS Metaprint, для которого мы в том числе осуществляли российские перевозки. Мы это делали по просьбе предпринимателя, который хотел бы завершить свой тамошний бизнес таким образом, чтобы были выполнены все ранее заключенные договоры с клиентами“, - написал Крааг.
По словам Крага, статистика подтверждает, что с начала войны перевозки сократились на 70%. „Вместе с клиентом мы надеялись, что ему удастся таким образом в ближайшие месяцы завершить в России свой бизнес, а тем самым и нам - последние 30% объема перевозок на российском направлении“, - отметил он.
„Всего у Stark более двух тысяч клиентов. Как мы уже прозрачно сообщали в своих отчетах, подавляющая часть нашего бизнеса и доходов не были связаны с Metaprint. При этом российские перевозки составили в 2022 году всего около 10% нашего оборота (не дохода), и в этом году они составили еще меньше, около 5,5%. Остальная бизнес-деятельность Stark связана логистикой и поставками для клиентов внутри Эстонии, в странах Балтии, Скандинавии и Западной Европы“, - добавил Крааг.
„Эстонское государство выдало в этом году разрешения для перевозок на российском направлении 309 предприятиям, которые законно перевозили товар. Перевозка таким образом не попадающего под санкции товара законна, при этом так оказывается помощь и многим эстонским предприятиям, которые до сих пор не смогли уйти из России — потому что не отпускают, не дают разрешения на продажу имущества или препятствуют уходу другими административными мерами, репрессируют работников или вообще угрожают предпринимателям и их семьям“, - отметил Крааг.
По словам Краага, к сегодняшнему дню всеми компетентными ведомствами подтверждено, что компания Stark Logistics AS не перевозила санкционный товар и не нарушала никаких законов.
„Все эти 16 месяцев мы верили, что, помогая эстонскому предпринимателю, мы делаем правильное дело. Мы не сумели оценить, что для многих эстоноземельцев это выглядит по-другому из-за семейных отношений нашего бывшего коллеги Арво Халлика. Сегодня мы понимаем это и действуем в том направлении, чтобы прекратить эти перевозки своими автомобилями. Приносим со своей стороны извинения за то, что, что вызвали такое смятение. Все-таки наш бизнес — логистика и транспорт — очень ясный, простой, прозрачный и прямолинейный“, — отметил Крааг.
„Мы думали, что делаем законно и правильно — помогаем бизнес-партнеру вернуть свои деньги и прибыль в Эстонию. Мы рассказали всё, что нам известно, и наша роль в этой общественной дискуссии исчерпана. Ложные утверждения мы будем опровергать предусмотренными в Эстонии для этого средствами правовой защиты“, — написал Крааг в заключении своего ответа.
На заседание приглашены также премьер-министр Кая Каллас, гендиректор Налогово-таможенного департамента Райго Ууккиви, исполнительный директор AS Metaprint Мартти Лемендик и представитель Государственного контроля.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.