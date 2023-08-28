ВИДЕО | Дорожные хулиганы на BMW отправятся за решетку и лишатся прав

В четверг, 24 августа, вечером полицейский патруль остановил на улице Рингтеэ в Тарту автомобиль BMW, которым управлял 22-летний мужчина. Транспортное средство ехало со скоростью 117 км/ч при разрешенных 50 км/ч. В тот же день на улице Клааси в Тарту был задержан еще один — на этот раз 19-летний — водитель BMW, которой несся в населенном пункте со скоростью 116 км/ч. Обоих водителей задержали на месте и доставили в Тартускую тюрьму. На судебном заседании, состоявшемся на следующий день после задержания, за нарушение правил дорожного движения мужчин приговорили к пяти суткам ареста, а в качестве дополнительного наказания на шесть месяцев лишили права управления транспортным средством.

Помимо прочего, в ходе наблюдения за дорожным движением полиция выявила в поселке Ильматсалу в Тартумаа одного организатора незаконных гонок, который на месте подавал транспортным средствам сигналы старта. Полицейские объяснили мужчине, что несогласованные и неофициальные гонки являются незаконными и опасными. Помимо выговора, организатору был выписан штраф.

По словам руководителя Тартуской патрульной службы Арго Арукаса, настораживает тот факт, что за один день в зоне ответственности Тартуского отделения полиции было задержано двое крайне опасных нарушителей правил дорожного движения, организатор гонок, а также несколько нарушителей скоростного режима. „К счастью, на этот раз обошлось без трагических последствий. Остается только надеяться, что назначенные наказания возымеют действие и в будущем эти люди будут более образцово вести себя на дорогах“, — добавил Арукас.

„Собрания водителей транспортных средств разрешены при соблюдении правил и необходимых требований безопасности. В ситуации, когда речь идет о неофициальных гонках и дрифте, вмешивается полиция. Такое поведение ставит под угрозу как людей, которые испытывают свои умения, так и других участников дорожного движения“, — отметил страж порядка.